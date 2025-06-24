Psikologlar uyardı: Tabakların rengi yemek yeme miktarını etkiliyor

Yemek yeme davranışı sadece açlıkla değil, görsel uyaranlarla da şekillenir. Tabakların boyutu, şekli ve özellikle rengi, kişinin yediği yemek miktarını ve hatta iştahını etkileyebilir. Yapılan birçok bilimsel araştırma, bazı renklerin iştahı bastırdığı, bazı renklerin ise farkında olmadan aşırı yemeğe neden olduğunu gösteriyor. Peki, hangi tabak rengi ne tür bir etki yaratıyor? İşte ayrıntılar...

RENKLERİN YEMEK PSİKOLOJİSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

1. Kırmızı Tabağın Frenleyici Etkisi

2012 yılında Appetite dergisinde yayımlanan bir araştırmada, kırmızı renkli tabaklarda sunulan atıştırmalıkların, beyaz veya mavi tabaklara göre daha az tüketildiği gözlemlendi.

Kırmızı, bilinçaltında tehlike, dur, yasak gibi uyarıcılarla bağdaştırılıyor. Bu nedenle beyin farkında olmadan yeme davranışını sınırlayabiliyor.

2. Mavi Tabak Tokluk Hissi Veriyor

Beyin, doğada mavi renkle nadiren karşılaştığı için, mavi renkli yiyecekleri ve ortamları “doğal olmayan” olarak algılıyor. Bu da iştahı baskılayıcı bir etki yaratıyor.

Bu yüzden diyetisyenler, kilo kontrolü sağlamak isteyen kişilere mavi tonlarında tabaklar kullanmayı öneriyor.

3. Beyaz Tabaklar ve Fark Edilmeden Fazla Yeme

Beyaz tabakla açık renkli yiyecekler (örneğin makarna, pilav) arasındaki kontrast zayıf olduğu için porsiyon daha küçük görünüyor. Bu da kişiyi daha fazla yemeğe teşvik edebiliyor.

Cornell Üniversitesi'nde yapılan deneylerde, kontrastı düşük tabakta yemek alan kişilerin, yüksek kontrastlı tabak kullananlara göre ortalama %30 daha fazla yediği ortaya çıktı.

4. Siyah ve Koyu Tabaklarda Yemek Daha Az Tüketiliyor

Koyu renkli tabaklar yemekle yüksek kontrast oluşturduğunda, kişi yediği miktarı daha net algılar. Bu da bilinçli bir kontrol mekanizması yaratır ve doygunluk hissi daha erken gelir.





UZMANLAR NE DİYOR?

Beslenme uzmanları ve davranış bilimciler, renklerin iştah üzerinde doğrudan bir etkisi olduğunu vurguluyor.

Görsel algı, porsiyon kontrolünde en önemli etkenlerden biri.

Tabak ve masa rengi, bilinçaltı kararlarımızı şekillendirebilir.

Diyet yapanlar için mavi, gri ve koyu tonlu tabaklar, iştahı yönetmede yardımcı olabilir.