Psikologlardan tavsiye: Stressiz bir gün geçirmek için sabahları neler yapmalıyız?

Yayınlanma: 21.04.2024 - 11:44

Güncelleme: 21.04.2024 - 11:44

Güne nasıl başladığınız gerçekten de sonraki uyanık saatleriniz için ruh halinizi ve enerjinizi etkiler. Profesyonellerden sağ ayakla nasıl başlayacağınızı öğrenin.

1. Sabahları kendinize bir dakika ayırıp bugün nelerin güzel geçeceğini düşünün. İngiltere'nin Worcester kentinde yerleşik klinik psikolog DClinPsy'den Kate Mason , "Alarmımı, kalkmak ve bir veya iki dakika hareketsiz yatmak istediğim saatten biraz daha erkene ayarlıyorum" diyor. “Biraz derin nefes alıyorum ve bugün sabırsızlıkla beklediğim üç şeyi düşünüyorum. Kelimenin tam anlamıyla, huzur içinde kahve ve kahvaltıdan, o akşam Netflix'te izlemeyi planladığım bir şeyin bir bölümüne kadar her şey olabilir. Kesinlikle önemli bir şey olmasına gerek yok, diye ekliyor.

2. Bildirimleri kapalı tutun. Dr. Mason, sabahları için pazarlık konusu olmayan bir diğer şeyin de cep telefonu bildirimlerini kapalı tutmak olduğunu söylüyor. Mesajlarını ve sosyal medyayı kontrol etmemeye dikkat etmek için bu önlemi alıyor. "Telefonumda akşam 22:00'den sabah 8'e kadar hiçbir bildirim almadığım bir uyku vakti modu var" diyor.

3. Güne yatakta başlayın. Yatakta egzersiz yapın. Connecticut'taki Fairfield Üniversitesi'nde psikolojik ve eğitimsel danışmanlık alanında doçent olan Paula Gill Lopez, "Sabahları yataktan bile çıkmadan önce edindiğim alışkanlıklar geliştirdim" diye ekliyor .

4. Spor yapın.

5. Yogaya 15 dakika ayırın.

6. Anlamlı yollarla hareket edin. Ardmore, Pensilvanya'da özel muayenehanede çalışan klinik psikolog Seth J. Gillihan, ilk iş hareket etmek önemlidir. "Bu günlerde sabah rutinim kısa bir (10-25 dakika) yoga pratiğinin yanı sıra eşim veya bir arkadaşımla yakındaki doğa parkurumuzda 45 dakikalık bir yürüyüşü içeriyor" diyor. “Zihin-beden yogası uygulamasının kendimle bağlantı kurmama ve günün rotasını belirlememe yardımcı olduğunu düşünüyorum. Ve doğadaki sosyal egzersiz de temel oluşturuyor.”

7. güne hazır olun. Güne başlamaya mental olarak hazır olun. Mesela sabahınıza şu sorularla başlayabilirsiniz: “Nasılım?”, ”duygularımı vücudumun neresinde hissediyorum?” ve “bugünden neler bekliyorum?”

Kendi duygularınızı tanımak gerçekten zor olabilir. Bu durumda kendinize gün içinde belli zamanlar verin ve duygularınızı fark edin.