PUBG yasaklanacak mı? PUBG'ye Türkiye'de erişim engeli mi gelecek?

PUBG yasaklanacak mı? PUBG'ye Türkiye'de erişim engeli mi gelecek?

16.04.2026 16:21:00
PUBG yasaklanacak mı? PUBG'ye Türkiye'de erişim engeli mi gelecek?

Türkiye’de yaşanan okul saldırılarının ardından PUBG başta olmak üzere dijital oyunlar yeniden tartışma konusu oldu. Peki, PUBG yasaklanacak mı? PUBG'ye Türkiye'de erişim engeli mi gelecek?

Son dönemde Türkiye’de yaşanan iki ayrı okul saldırısının ardından kamuoyunda dijital oyunlar yeniden tartışma konusu haline geldi. Peki, PUBG yasaklanacak mı? PUBG'ye Türkiye'de erişim engeli mi gelecek?

PUBG YASAKLANDI MI?

16 Nisan 2026 itibarıyla Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) veya ilgili bakanlıklardan PUBG’ye yönelik resmi bir erişim engeli kararı açıklanmış değil. Ancak hükümet kanadından gelen bilgiler, Milli Eğitim Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın koordineli bir şekilde dijital oyunların gençler üzerindeki etkisini inceleyen kapsamlı bir çalışma başlattığı yönünde.

