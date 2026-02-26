Japonya’daki Ichikawa City Zoo’da annesi tarafından terk edilen 7 aylık yavru maymun Punch, diğer maymunlarla uyum sürecinde yaşadığı zorluklar sonrası pelüş bir oyuncak orangutana sarıldığı görüntülerle sosyal medyada gündem oldu. Peki, Punch maymun hikayesi nedir? Punch maymun nerede?

PUNCH MAYMUN KİMDİR?

Punch, Japonya’da hayata gözlerini açtığında talihsizlikler peşini bırakmadı. Doğumundan hemen sonra öz annesi tarafından reddedilen ve yalnızlığa terk edilen Punch, hayata hayvanat bahçesi görevlilerinin yardımıyla tutunabildi. Görevliler ona annesinin yokluğunu hissettirmemek için sıcak battaniyeler ve havlularla yapay bir yuva kursalar da, Punch aradığı o gerçek sıcaklığı turuncu bir peluş orangutanda buldu.

PUNCH ŞİMDİ NEREDE?

Punch, Japonya'nın Çiba eyaletindeki İçikawa Hayvanat Bahçesi’nde başlayan bakım sürecinin ardından, Tokyo’daki meşhur "Maymun Dağı" bölgesine, yani kendi türdeşlerinin yanına salındı. Ancak doğa bazen çok acımasız olabiliyor. Punch, oradaki diğer maymunlar tarafından kabul görmedi ve dışlandı.

Sosyal izolasyona mahkum edilen bu küçük dostumuz, diğer maymunlar oyun oynarken o yine peluş oyuncağına sığındı. Bakıcısının yaptığı açıklamalar ise durumun ciddiyetini ortaya koydu: Punch, sosyal yalnızlığı nedeniyle yeterince yemek yemiyor ve günlerini hüzünlü bir izolasyon içinde geçiriyor.