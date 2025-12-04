Quentin Tarantino Hollywood'un en kötü oyuncusunu açıkladı

Ünlü yönetmen Quentin Tarantino, katıldığı bir podcast programında sinema dünyasında tartışma yaratan açıklamalara imza attı. 62 yaşındaki yönetmen, en sevdiği 20 film listesini paylaşırken Paul Thomas Anderson imzalı dönem draması “Kan Dökülecek” (There Will Be Blood) filmine dair dikkat çeken bir itirafta bulundu.

Tarantino, filmde Paul Dano’nun canlandırdığı ikiz kardeşler “Paul Sunday” ve “Eli Sunday” karakterlerini eleştirerek, oyuncunun performansının filmi sıralamasında geride tuttuğunu savundu. Dano’nun rol arkadaşlarından Daniel Day-Lewis ile kıyaslandığında “çok zayıf” kaldığını ifade eden Tarantino, “Kan Dökülecek'in büyük bir kusuru olmasaydı film birinci veya ikinci sıraya yerleşebilirdi. Bu kusur da Paul Dano.” dedi.





Ünlü yönetmen, sözlerine “Austin Butler o rolde harika olurdu. Dano çok zayıf, çok silik ve ilgi çekici olmayan bir adam. Oyuncular Birliği’nin en zayıf oyuncusu.” şeklinde devam ederek değerlendirmesini sertleştirdi.

Tarantino’nun sözleri kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Kullanıcıların bir kısmı eleştiriyi abartılı bulup yönetmene tepki gösterirken, bazıları açıklamalarda kişisel bir hesaplaşma ihtimali olduğu yorumunu yaptı. Bir sosyal medya kullanıcısı, “Paul Dano mükemmel olmayabilir ama Tarantino’nun anlattığı kadar da kötü değil.” diyerek karşı çıktı. Başka bir kullanıcı ise “Tarantino kendi oyunculuğu için bile bu ünvanı alabilir.” ifadesiyle yönetmene göndermede bulundu.

Sosyal medya kullanıcılarının birçoğu Tarantino’nun Paul Dano’yu Hollywood’un en zayıf oyuncusu olarak nitelendirmesini “çılgınca” bir yorum olarak değerlendirdi.