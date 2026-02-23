Teşkilat dizisinin setinde yaşanan talihsiz kaza gündem oldu. Rabia Soytürk, aksiyon sahnesi çekimi sırasında yaralandı. Peki, Rabia Soytürk'ün sağlık durumu nasıl? Teşkilat dizisi setinde ne oldu?

TEŞKİLAT DİZİ SETİNDE NE OLDU?

TRT 1’de yayınlanan Teşkilat dizisinin setinde aksiyon sahnesi çekimi sırasında yaşanan kazada oyuncu Rabia Soytürk’ün baş parmağı ciddi şekilde yaralandı.

RABİA SOYTÜRK'ÜN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Teşkilat dizisinin setinde aksiyon sahnesi çekimi sırasında kaza geçiren Rabia Soytürk’ün baş parmağı kopma noktasına geldi. İlk müdahalesi set ekibince yapılan oyuncu hastaneye kaldırılırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.