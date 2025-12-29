İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasında modacı Rabia Yaman ve Les Benjamins'in direktörü Zohaer Majhadi de gözaltına alındı. Peki, Rabia Yaman kimdir? Stil danışmanı Rabia Yaman kaç yaşında, nereli? Rabia Yaman neden gözaltına alındı?

RABİA YAMAN KİMDİR?

Stil danışmanlığı yapan ve sosyal medya paylaşımlarıyla öne çıkan Rabia Yaman, 1992 yılında doğmuştur ve 2025 yılı itibarıyla 33 yaşındadır. Aslen Bolulu olan Yaman, modacı, stil danışmanı ve stilist kimliğiyle mesleki kariyerini sürdürmektedir.

RABİA YAMAN NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, 28 Aralık 2025 akşam saatlerinde yeni bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyon çerçevesinde modacı ve stilist Rabia Yaman’ın da gözaltına alınan isimler arasında yer aldığı bildirildi.