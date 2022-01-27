Radyo programcısı Nihat Sırdar, 2004 kışını hatırlattı: 'Bilin bakalım o zaman İstanbul'u kim yönetiyordu?'
Nihan Sırdar, İngiltere Büyükelçisi ile yemek yemesi üzerinden iktidar medyası tarafından hedef haline getirilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve bunun ardından başlayan 'karla mücadele' tartışmasına ilişkin bir paylaşımda bulundu. 2004 kışını hatırlatan Sırdar, "Haliç Köprüsü'nde bile insanlar mahsur kalmıştı. Okullar geç tatil edildiği için bir çocuk donarak öldü. Bilin bakalım o zaman İstanbul'u kim yönetiyordu?” dedi.
Son yılların en kuvvetli kar yağışı, İstanbul’da da etkili olmaya başlamadan önce İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun bir restoranda İngiltere Büyükelçisi Dominick Chilcott’la yemek yemesi, AKP ve iktidar destekçisi bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından İmamoğlu aleyhine kampanyaya dönüştürülmüştü.
Buluşma daha sonra İmamoğlu tarafından yapılan açıklama ile de doğrulanmıştı. Yaşananların ardından iktidar ve muhalefet arasında ‘karla mücadele’ tartışması başlamıştı.
NİHAT SIRDAR, 2004 KIŞINI HATIRLATTI
Tartışmalar sürerken; ünlü radyo programcısı Nihat Sırdar’dan gündemdeki konuya ilişkin bir paylaşım geldi. Twitter’dan yaptığı paylaşımla 2004 kışını hatırlatan Sırdar, “Haliç Köprüsü'nde bile insanlar mahsur kalmıştı. Okullar geç tatil edildiği için bir çocuk donarak öldü” sözlerini kullandı. “İstanbul'u yönetenleri eleştirdim diye yıllarca yargılandım” diyen ünlü radyocu, “Bilin bakalım o zaman İstanbul'u kim yönetiyordu?” diye sordu.
Sırdar, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
“2004 yılında yağan kar sonrası Haliç Köprüsü'nde bile insanlar mahsur kalmıştı. Sabaha kadar yayın yaptım. Okullar geç tatil edildiği için bir çocuk donarak öldü. İstanbul'u yönetenleri eleştirdim diye yıllarca yargılandım. Bilin bakalım o zaman İstanbul'u kim yönetiyordu?”
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