Aylin Aslım'dan 'İmamoğlu' eleştirilerine 'Erdoğan' göndermesi

26 Ocak 2022 Çarşamba, 11:58

Son yılların en kuvvetli kar yağışı, İstanbul’da da etkili olmaya başlamadan önce İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun bir restoranda İngiltere Büyükelçisi Dominick Chilcott’la yemek yemesi, AKP ve iktidar destekçisi bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından İmamoğlu aleyhine kampanyaya dönüştürülmüştü.

Buluşma daha sonra İmamoğlu tarafından yapılan açıklama ile de doğrulanmıştı.

AYLİN ASLIM’DAN ERDOĞAN’A ‘ÇAY’ GÖNDERMESİ

Tartışmalar sürerken; ünlü şarkıcı ve müzisyen Aylin Aslım’dan konuya ilişkin bir paylaşım geldi.

Twitter’dan bir paylaşımda bulunan Aslım, eleştirilerin odağındaki İmamoğlu’na destek verirken, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da göndermede bulundu.

Ünlü şarkıcı, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“İmamoğlu 1 saat yemek molası vererek yanlış yaptı, bütün gece trafikte kalanların kafasına çay fırlatmalıydı.”