Aylin Aslım'dan 'İmamoğlu' eleştirilerine 'Erdoğan' göndermesi
Şarkıcı ve müzisyen Aylin Aslım, İngiltere Büyükelçisi Dominick Chilcott’la yemek yemesi üzerinden iktidar medyası tarafından hedef haline getirilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ilişkin bir paylaşımda bulundu. İmamoğlu'na destek veren Aslım, paylaşımında Erdoğan'a gönderme yaptı.
Son yılların en kuvvetli kar yağışı, İstanbul’da da etkili
olmaya başlamadan önce İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun bir restoranda İngiltere
Büyükelçisi Dominick Chilcott’la yemek yemesi, AKP ve iktidar destekçisi bazı
sosyal medya kullanıcıları tarafından İmamoğlu aleyhine kampanyaya
dönüştürülmüştü.
Buluşma daha sonra İmamoğlu tarafından yapılan açıklama ile
de doğrulanmıştı.
AYLİN ASLIM’DAN ERDOĞAN’A ‘ÇAY’ GÖNDERMESİ
Tartışmalar sürerken; ünlü şarkıcı ve müzisyen Aylin Aslım’dan
konuya ilişkin bir paylaşım geldi.
Twitter’dan bir paylaşımda bulunan Aslım, eleştirilerin
odağındaki İmamoğlu’na destek verirken, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’a da göndermede bulundu.
Ünlü şarkıcı, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
“İmamoğlu 1 saat yemek molası vererek yanlış yaptı, bütün
gece trafikte kalanların kafasına çay fırlatmalıydı.”
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