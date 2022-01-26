Tehdit edilmişti: Fazıl Say'dan 'İmamoğlu' paylaşımı sonrası ilk açıklama

26 Ocak 2022 Çarşamba, 10:19

Tüm Türkiye’yi etkisi altına alan kar, İstanbul’da da etkili olmaya başlamadan önce İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun bir restoranda İngiltere Büyükelçisi Dominick Chilcott’la yemek yemesi, iktidar partisi AKP ve bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından İmamoğlu aleyhine kampanyaya dönüştürülmüştü.

Buluşma daha sonra İmamoğlu tarafından yapılan açıklama ile de doğrulanmıştı.

FOTOĞRAFLA GÖNDERME YAPMIŞTI

Ünlü piyanist Fazıl Say ise tartışmalara esprili bir paylaşımla dahil olmuştu. Konuya dair Twitter’dan yaptığı paylaşımla, ilgili fotoğraflara göndermede bulunan Say, İmamoğlu çiftiyle daha önceden çekilmiş bir fotoğrafını paylaşıp şu notu düşmüştü:

“Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu’nun dün gece bir restoranda görüldüğü yanlış haberdir. İşin gerçeği şudur; bu 4 kişi dün bütün gece diskoda çılgınlar gibi dans etmiş ve içmiş eğlenmiştir. Fotoğrafı çeken kişi de Devlet Bahçeli’dir! Salvador Dali’nin de selamları var!”

MHP’Lİ İSİMDEN TEHDİT GELDİ

Say’ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi içine kattığı esprili paylaşımın gündem olmasının ardından, MHP’den yanıt geldi. Partinin Medya, Tanıtım ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, yanıtında şu ifadeleri kullandı:

“1-İcra ettiği sanatıyla meşgul olmasının kendisi ve camiası açısından daha faydalı olacak bir piyanistin, komiklikten öte lüzumsuz ve hadsiz beyanlarla siyasi yorumlarda bulunmaya kalkması Mesnevi’de hikayesi anlatılan tezeğe saplanmış, kuyruğu kalkık fareyi akıllara getiriyor.

2-Böyle olunca bu piyanistin, piyonist bir edayla Sayın Genel Başkanımıza dil uzatmaya yeltenmesi yerli yersiz öten horozları susturmak için bir parça yağ ile olan imtihanlarına varan akıbetlerini de hatırlatıyor.

3-Fazıl Say, bu yüzden sen sen ol, nasıl öteceğini iyi bil! Yoksa Maazallah sesim çıksın diye uğraşırken, o sesin başkaca ayıplarını ortaya dökmesin. Sanatçısın, sanatınla kal…”

FAZIL SAY’DAN ELEŞTİRİLERE İLK YANIT

Tartışmalar sürerken, Fazıl Say kendisine yönelik eleştirilere Twitter’dan yanıt verdi.

Dünkü paylaşımının altına bir ek yapan Say, şu ifadeleri kullandı:

“New York’a yeni taşınmıştım. 1996 kışı. O günler, orada olanlar hatırlayacaktır o kışı. 2-3 gün kesintisiz kar yağmış, ardından dondurucu soğuklar başlamıştı. Haftalarca hayat durmuş, yolların hepsinin açılması günlerce sürmüştü. Bu New York’ta da böyle. Doğrusu; önemli olan ‘gayret’”.

“GÜZEL GÜNLER GÖRECEĞİZ”

Ünlü piyanist, bir sonraki paylaşımında ise şu sözlere yer verdi:

“Güzel günler göreceğiz, cennet ülkemizi insanların mutlu yaşadığı, gençlerin umutlarının olduğu, bir hale getireceğiz. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın. Bunun uğruna da, bu çok ince ve çok yaralı çizgiden geçmek durumundayız, düşe kalka da olsa. Unutmayalım; birlikten güç doğar.”