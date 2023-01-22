'Rahim ağzı kanseri her 2 dakikada bir can alıyor'

Yayınlanma: 22 Ocak 2023 - 07:00

Güncelleme: 22 Ocak 2023 - 07:00

Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Duygu Işıl Gencer, Ocak Ayı Rahim Ağzı Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında uyarılarda bulundu.

Rahim ağzı kanserinin Türkiye’de 3’üncü sıklıkta görülen jinekolojik kanser olduğunu belirten Gencer, “Rahim ağzı (serviks) kanserinin nedeni Human Papilloma Virüs (HPV) denilen cinsel yolla bulaşan bir virüstür. HPV enfeksiyonlarının birçoğu bağışıklık sistemi tarafından temizlenir. Ama özellikle HPV Tip 16-18 başta olmak üzere yüksek riskli onkojenik HPV tiplerinin rahim ağzındaki hücrelerde neden olduğu displastik lezyonlar erken teşhis edilip tedavi edilmezse servikal kansere ilerler. HPV cinsel yolla bulaştıktan sonra rahim ağzına yerleşerek buradaki hücrelerde CIN1, CIN2, CIN3 denilen kanser öncüsü lezyonlara neden olur. HPV’nin tip 6-11 olan bazı türleri ise genital siğillere neden olur. Serviks kanseri; Türkiye’de 3’üncü sıklıkta görülen jinekolojik kanser iken tüm kanser türleri arasında 7’inci sırada yer alır” diye konuştu.

“HASTALIK 20’Lİ YAŞLARDA BAŞLAR”

Rahim ağzı kanserinin dünyada her 2 dakikada 1 kadının ölümüne neden olduğuna dikkat çeken Gencer, “Rahim ağzı kanseri sıralama olarak meme ve kolorektal kanserden sonra 3’üncü olarak en sık görülen kanserler arasındadır. Ülkemizde her gün 4 kadına rahim ağzı kanseri teşhisi konulurken 2 kadın da rahim ağzı kanserinden hayatını kaybetmektedir. Hastalık 20'li yaşlarda hafif hücresel displazi ile başlayıp 40’lı yaşlardan sonra kanser aşamasına gelir. Bu yüzden kanser aşamasına gelmeden önce lezyonları yakalamak için rutin jinekolojik muayene sırasında alınan PAP smear ile kanser taramasına erken yaşlarda başlamak gereklidir” diye konuştu.

"HASTALIĞIN EVRESİ VE ÇOCUK İSTEĞİNE GÖRE DEĞİŞİR"

Rahim ağzı kanserinin tedavisinde en önemli faktörün hastalığın evresi olduğunu belirten Gencer, şu bilgileri verdi:

“Tedaviyi planlarken diğer önemli faktör ise hastanın çocuk sahibi olmak isteyip istemediğidir. Eğer kanser öncesi aşamada veya kanser erken evrede saptandı ise gelecekte çocuk istemi var ise uygun hastalarda LEEP, konizasyon veya rahim ve yumurtalıkları koruyarak radikal trakelektomi (lokal rahim ağzının çıkarılması) ameliyatı seçilir. Kanser ileri evrede iken tanı konuldu ise radikal histerektomi denilen rahim ve rahim ağzını kanserin yayılma riski olan çevre dokular ve lenf bezleri ile birlikte geniş bir şekilde çıkarılır. Radyoterapi veya kemoterapi de tedaviye eklenir.”