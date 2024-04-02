İnci Taneleri'ne bayram arası... İki hafta ekranlarda olmayacak

Yayınlanma: 02.04.2024 - 09:34

Güncelleme: 02.04.2024 - 09:36

Yılmaz Erdoğan'ın yazdığı Kanal D ekranlarının tartışmalara yol açan yeni dizisi İnci Taneleri, çekimlerde sıkıntı yaşıyor. Dizinin bu hafta yayımlanacak bölümünün çekimleri yetişmediği öğrenildi.

BKM’nin Kanal D için çektiği Yılmaz Erdoğan’ın “İnci Taneleri” dizisi perşembe akşamları şiirsel dili ve etkileyici konusuyla seyirciyi ekran başına toplamaya devam ediyor. Şenol Sönmez’in yönettiği dizinin aynı zamanda senaryosunu da Yılmaz Erdoğan yazıyor.

İNCİ TANELERİ NEDEN YOK?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ilk bölümünden itibaren izlenme rekorları kıran dizinin bu hafta ekrana gelecek bölümü yetişmedi. Önümüzdeki hafta da bayram nedeniyle “İnci Taneleri” yayınlanmayacak. Böylece dizi toplam 2 hafta ara vermiş olacak.

İNCİ TANELERİ DİZİSİNİN KONUSU

İnci Taneleri, hapishaneden çıktıktan sonra hayatını yeniden kurmaya çalışan bir adamın hikayesini konu ediyor. Azem Yücedağ, cezaevinde geçirdiği onlarca yılın ardından artık özgürlüğüne kavuşur. Acı dolu geçmişe sahip olan Azem, taşıdığı büyük sır ve hayatın yüküyle umudun peşinden koşarken, kolyesinden kopup dört bir yana savrulan inci tanelerini bir araya getirebilecek midir?