Yayınlanma: 04.04.2024 - 14:08

Güncelleme: 04.04.2024 - 14:08

Yılmaz Erdoğan’ın perşembe akşamları seyirciyle buluşan İnci Taneleri dizisi iki hafta üst üste ekrana gelmeyecek. Peki, İnci Taneleri dizisi neden yok? İnci Taneleri yeni bölüm ne zaman?

İNCİ TANELERİ DİZİSİ NEDEN YOK?

Önümüzdeki hafta da bayram nedeniyle “İnci Taneleri” yayınlanmayacak. Böylece dizi toplam 2 hafta ara vermiş olacak.

İNCİ TANERİ KONUSU

İnci Taneleri, hapishaneden çıktıktan sonra hayatını yeniden kurmaya çalışan bir adamın hikayesini konu ediyor. Azem Yücedağ, cezaevinde geçirdiği onlarca yılın ardından artık özgürlüğüne kavuşur. Acı dolu geçmişe sahip olan Azem, taşıdığı büyük sır ve hayatın yüküyle umudun peşinden koşarken, kolyesinden kopup dört bir yana savrulan inci tanelerini bir araya getirebilecek midir?