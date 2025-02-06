Ramazan ayında ilk sahura hangi gün? İl il ilk sahur saatleri
Ramazan ayı için geri sayım sürerken yurttaşlar ilk sahura hangi gün ve saat kaçta kalkılacağını sorgulamaya başladı. Peki, Ramazan ayında ilk sahura hangi gün? İl il ilk sahur saatleri
On bir ayın sultanı Ramazan ayı bu sene Mart ayında başlıyor. Peki, Ramazan ayında ilk sahura hangi gün? İl il ilk sahur saatleri
İLK SAHUR NE ZAMAN?
2025 yılı Ramazan ayı 1 Mart 2025 Cumartesi günü başlayacak. İlk sahura 28 Şubat'ı 1 Mart'a bağlayan gece kalkacağız.
İLK SAHUR SAATLERİ
İstanbul için ilk sahur (imsak) vakti 06:07'dir.
İzmir için ilk sahur (imsak) vakti 06:16'dır.
Ankara için ilk sahur (imsak) vakti 05:52'dir.
Trabzon için ilk sahur (imsak) vakti 05:24'tür.
Diyarbakır için ilk sahur (imsak) vakti 05:24'tür.
Hatay için ilk sahur (imsak) vakti 05:41'dir.
Etiketler: #Ramazan ayı #Sahur #sahur saatleri
En Çok Okunan Haberler
-
- Bahçeli hastaneye kaldırıldı
- Ege Denizi'nde şiddetli deprem
- Nahit Eren'den, Arif Güran'a yanıt
- Şartları sıraladı: Çağrıyı nasıl yapacak?
- Deprem anmasında gerginlik
- Kardeşi Gürsoy Yalçın hayatını kaybetti
- Ekrem İmamoğlu’ndan ilk açıklama!
- İmamoğlu'na hapis ve siyasi yasak talebi!
- DEM Parti'dan flaş 'Öcalan' açıklaması
- Ferdi Tayfur'un vasiyeti açıklandı