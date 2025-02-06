Yayınlanma: 06.02.2025 - 10:15

Güncelleme: 06.02.2025 - 10:15

On bir ayın sultanı Ramazan ayı bu sene Mart ayında başlıyor. Peki, Ramazan ayında ilk sahura hangi gün? İl il ilk sahur saatleri

İLK SAHUR NE ZAMAN?

2025 yılı Ramazan ayı 1 Mart 2025 Cumartesi günü başlayacak. İlk sahura 28 Şubat'ı 1 Mart'a bağlayan gece kalkacağız.

İLK SAHUR SAATLERİ

İstanbul için ilk sahur (imsak) vakti 06:07'dir.

İzmir için ilk sahur (imsak) vakti 06:16'dır.

Ankara için ilk sahur (imsak) vakti 05:52'dir.

Trabzon için ilk sahur (imsak) vakti 05:24'tür.

Diyarbakır için ilk sahur (imsak) vakti 05:24'tür.

Hatay için ilk sahur (imsak) vakti 05:41'dir.