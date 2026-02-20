Ramazan ayında şişkinlik sorununa doğal çözüm: İftar sonrası mideyi rahatlatan 6 bitki çayı

Cumhuriyet Gazetesi Logo
20.02.2026 20:23:00
İftardan sonra yaşanan şişkinlik ve hazımsızlık sorunları doğru bitki çaylarıyla hafifletilebilir. İşte Ramazan’da mideyi rahatlatan, sindirimi destekleyen ve şişkinliğe iyi gelen 6 bitki çayı önerisi...

Uzun süren açlığın ardından hızlı ve fazla yemek tüketmek, iftar sonrası şişkinlik, gaz ve hazımsızlık gibi sorunlara yol açabilir. Özellikle ağır ve yağlı yiyecekler mideyi zorlayarak rahatsızlık hissini artırır. Bu noktada doğal bitki çayları sindirim sistemini destekleyerek mideyi rahatlatabilir. Peki, iftardan sonra şişkinliğe iyi gelen çaylar hangileri? Hangi bitki çayı neye iyi gelir? İşte Ramazan’da mideyi rahatlatan, sindirimi destekleyen ve şişkinliğe iyi gelen 6 bitki çayı önerisi...

İFTAR SONRASI MİDEYİ RAHATLATAN 6 BİTKİ ÇAYI

1. Rezene çayı

Rezene:

  • Gaz giderici etkiye sahiptir
  • Sindirimi destekler
  • Mide spazmını azaltabilir
  • İftardan 30-45 dakika sonra tüketilebilir.

2. Papatya çayı

Papatya çayı:

  • Mideyi yatıştırır
  • Rahatlatıcı etki sağlar
  • Stres kaynaklı sindirim sorunlarını hafifletebilir
  • Akşam saatlerinde tercih edilebilir.

3. Nane-limon çayı

Nane:

  • Mide kaslarını gevşetir
  • Hazımsızlığı azaltır
  • Limon ise sindirimi destekler.

4. Zencefil çayı

Zencefil:

  • Mide bulantısını azaltabilir
  • Sindirimi hızlandırabilir
  • Gaz oluşumunu azaltmaya yardımcı olabilir
  • Aşırıya kaçmadan tüketilmelidir.

5. Kimyon çayı

Kimyon:

  • Gaz şikayetlerini hafifletir
  • Bağırsak hareketlerini destekler
  • Özellikle ağır yemeklerden sonra tercih edilir.

6. Melisa çayı

Melisa:

  • Sinir sistemini yatıştırır
  • Stres kaynaklı şişkinliği azaltabilir
  • Gece rahat bir uykuya da yardımcı olabilir.

BİTKİ ÇAYI TÜKETİRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

  • Aşırı tüketimden kaçının
  • Günlük 2-3 fincanı geçmeyin
  • Kronik hastalığınız varsa doktora danışın
  • Şeker eklememeye özen gösterin
