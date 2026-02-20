Ramazan ayında şişkinlik sorununa doğal çözüm: İftar sonrası mideyi rahatlatan 6 bitki çayı

Uzun süren açlığın ardından hızlı ve fazla yemek tüketmek, iftar sonrası şişkinlik, gaz ve hazımsızlık gibi sorunlara yol açabilir. Özellikle ağır ve yağlı yiyecekler mideyi zorlayarak rahatsızlık hissini artırır. Bu noktada doğal bitki çayları sindirim sistemini destekleyerek mideyi rahatlatabilir. Peki, iftardan sonra şişkinliğe iyi gelen çaylar hangileri? Hangi bitki çayı neye iyi gelir? İşte Ramazan’da mideyi rahatlatan, sindirimi destekleyen ve şişkinliğe iyi gelen 6 bitki çayı önerisi...

İFTAR SONRASI MİDEYİ RAHATLATAN 6 BİTKİ ÇAYI

1. Rezene çayı

Rezene:

Gaz giderici etkiye sahiptir

Sindirimi destekler

Mide spazmını azaltabilir

İftardan 30-45 dakika sonra tüketilebilir.

2. Papatya çayı

Papatya çayı:

Mideyi yatıştırır

Rahatlatıcı etki sağlar

Stres kaynaklı sindirim sorunlarını hafifletebilir

Akşam saatlerinde tercih edilebilir.

3. Nane-limon çayı

Nane:

Mide kaslarını gevşetir

Hazımsızlığı azaltır

Limon ise sindirimi destekler.

4. Zencefil çayı

Zencefil:

Mide bulantısını azaltabilir

Sindirimi hızlandırabilir

Gaz oluşumunu azaltmaya yardımcı olabilir

Aşırıya kaçmadan tüketilmelidir.

5. Kimyon çayı

Kimyon:

Gaz şikayetlerini hafifletir

Bağırsak hareketlerini destekler

Özellikle ağır yemeklerden sonra tercih edilir.

6. Melisa çayı

Melisa:

Sinir sistemini yatıştırır

Stres kaynaklı şişkinliği azaltabilir

Gece rahat bir uykuya da yardımcı olabilir.

BİTKİ ÇAYI TÜKETİRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER