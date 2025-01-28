Ramazan Bayramı bu yıl ne zaman? Ramazan ne zaman başlayacak?

Yayınlanma: 28.01.2025 - 13:47

Güncelleme: 28.01.2025 - 13:47

2025 Ramazan Bayramı tarihi, mart ayına 1 aya yakın bir süre kalmasıyla birlikte sorgulanıyor. Peki, 2025 Ramazan Bayramı bu yıl ne zaman?

2025 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan ayı bu yıl, 1 Mart 2025 Cumartesi tarihinde başlayacak.

26 Mart Çarşamba günü Kadir Gecesi idrak edilecek. 29 Mart Cumartesi günü ise Ramazan'ın son günü olacak.

Ramazan Bayramı'nın 1. günü, 30 Mart 2025 Pazar günü başlayacak ve bayram, 1 Nisan 2025 Salı günü sona erecek.

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Ramazan Bayramı, 2025 yılında hafta sonuna denk geliyor. 30 Mart 2025 Pazar günü başlayan Ramazan Bayramı 1 Nisan'da sona erecek.

Böylelikle bayram tatili yalnızca 3 gün olacak.

2025 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Üç Ayların Başlangıcı: 1 Ocak 2025 Çarşamba

Regaib Kandili: 2 Ocak 2025 Perşembe

Miraç Kandili: 26 Ocak 2025 Pazar

Berat Kandili: 13 Şubat 2025 Perşembe

Ramazan Başlangıcı: 1 Mart 2025 Cumartesi

Kadir Gecesi: 26 Mart 2025 Çarşamba

Ramazan Bayramı 1. Günü: 30 Mart 2025 Pazar

Ramazan Bayramı 2. Günü: 31 Mart 2025 Pazartesi

Ramazan Bayramı 3. Günü: 01 Nisan 2025 Salı

Arefe Günü (Arafat Günü): 5 Haziran 2025 Perşembe

Kurban Bayramının 1. Günü: 6 Haziran 2025 Cuma

Kurban Bayramının 2. Günü: 7 Haziran 2025 Cumartesi

Kurban Bayramının 3. Günü: 8 Haziran 2025 Pazar

Kurban Bayramının 4. Günü: 9 Haziran 2025 Pazartesi

Hicri Yılbaşı (1446 Yılı) : 26 Haziran 2025 Perşembe

Aşure Günü: 5 Temmuz 2025 Cumartesi

Mevlid Kandili: 3 Eylül 2025 Çarşamba

Üç Aylar Başlangıcı: 21 Aralık 2025 Pazar

Regaip Kandili: 25 Aralık 2025 Perşembe