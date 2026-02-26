Ramazan Bayramı için geri sayım başladı. Ramazan Bayramı, İslam dünyasında bir ay boyunca tutulan orucun ardından kutlanan en önemli dini bayramlardan biridir. Peki, Ramazan Bayramı ne zaman, bayram hangi günlere denk geliyor? Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak?

BAYRAM NE ZAMAN?

1. Gün: 20 Mart 2026 Cuma

2. Gün: 21 Mart 2026 Cumartesi

3. Gün: 22 Mart 2026 Pazar

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?

Ramazan Bayramı'nın hafta sonu günlerine denk gelmesinden dolayı bayram tatili şu an için 3 gün görünüyor. Konuya ilişkin farklı gelişme yaşanırsa haberimize ekleyeceğiz.