Ramazan boyunca kabızlıktan kurtulun: Sindirimi kolaylaştıran öneriler...

Yayınlanma: 12.03.2025 - 22:12

Güncelleme: 12.03.2025 - 22:12

Ramazan ayında uzun süreli açlık ve sıvı alımının azalması, kabızlık sorununu yaygın hale getiriyor. Özellikle sahurda ve iftarda yapılan yanlış besin seçimleri, bağırsakların yavaşlamasına neden olarak rahatsızlık yaratıyor. Peki, Ramazan boyunca kabızlığı önlemek ve hızlıca rahatlamak için neler yapılabilir? İşte uzmanlardan etkili çözümler...

1. Lifli Besinleri Artırın

Kabızlığı önlemenin en etkili yollarından biri yeterli lif tüketmektir. Sahur ve iftar sofralarınıza şu besinleri mutlaka ekleyin:

Tam tahıllı ekmek, bulgur ve yulaf gibi kompleks karbonhidratlar, bağırsak hareketlerini hızlandırır.

Kuru meyveler (özellikle kuru kayısı, erik, incir) doğal müshil etkisi yaparak bağırsakları çalıştırır.

Sebzeler ve yeşillikler, içerdiği yüksek lif oranı sayesinde sindirimi kolaylaştırır.

2. Bol Su İçin

Oruç süresince vücudun susuz kalması bağırsak hareketlerini yavaşlatır. Bu nedenle iftar ve sahur arasında en az 8-10 bardak su içmek büyük önem taşır. Kabızlık sorunu yaşayanlar için ılık su içmek sindirimi hızlandırmaya yardımcı olabilir.

3. Probiyotiklerden Faydalanın

Bağırsak sağlığını koruyan probiyotikler, kabızlığı önlemekte büyük rol oynar. Sahur veya iftar sırasında şu besinleri tüketebilirsiniz:

Ev yapımı yoğurt ve kefir, sindirim sistemini düzenleyerek bağırsak hareketlerini artırır.

4. Hurmayı Doğru Tüketin

Hurmanın sindirim sistemine faydası büyüktür, ancak aşırı tüketimi kabızlığa neden olabilir. Günde 2-3 adet hurma yemek bağırsak sağlığını destekler, ancak fazlası lif fazlalığı nedeniyle ters etki yaratabilir.

5. Hareketi İhmal Etmeyin

Oruç nedeniyle gün içinde hareketsiz kalmak bağırsak tembelliğine yol açabilir. İftardan sonra 30 dakikalık hafif yürüyüşler yapmak, sindirimi hızlandırarak kabızlığı önlemeye yardımcı olur.

6. Bitki Çaylarıyla Destekleyin

Kabızlığa karşı etkili bazı bitki çayları şunlardır:

Rezene çayı, bağırsakları rahatlatır ve gaz problemlerini giderir.

Papatya çayı, sindirimi kolaylaştırarak bağırsak hareketlerini destekler.

Sinameki çayı, doğal bir müshil etkisi yaratır ancak sık tüketilmesi önerilmez.

7. Sahurda ve İftarda Kaçınılması Gerekenler

Aşırı şekerli ve rafine karbonhidrat içeren yiyecekler (beyaz ekmek, makarna, tatlılar) bağırsak hareketlerini yavaşlatabilir.

Yağlı ve kızartılmış yiyecekler sindirimi zorlaştırarak kabızlığa neden olabilir.

Fazla çay ve kahve tüketimi vücuttan su atılımını artırarak bağırsakları kurutabilir.