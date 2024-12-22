Yayınlanma: 22.12.2024 - 11:59

Güncelleme: 22.12.2024 - 11:59

Üç ayların başlamasıyla birlikte Recep, Şaban ve en son Ramazan ayı gelecek. Ramazan ayıyla birlikte milyonlarca yurttaş ilk oruçlarını tutmaya başlayacak. Peki, Ramazan ne zaman başlıyor? İlk sahur ne zaman?

2025 RAMAZAN AYI NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 yılı dini günler takvimiyle birlikte, yeni yılda idrak edilecek olan Ramazan ayı tarihi belli oldu.

Buna göre; Ramazan ayının birinci günü 2025'de mart ayına denk geliyor. Ramazan gelecek sene, 1 Mart 2025 Cumartesi tarihinde başlayacak.

İLK ORUÇ NE ZAMAN?

İlk oruç için vatandaşlar 28 Şubat'ı 1 Mart'a bağlayan gece sahura kalkacak. Yani 1 Mart'ta milyonlarca vatandaşlar ilk gün oruçlarını tutacak.

26 Mart Çarşamba günü Kadir Gecesi idrak edilecek. 29 Mart Cumartesi günü ise Ramazan'ın son günü olacak.

2025 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2025 dini günler takvimine göre, önümüzdeki yıl Ramazan Bayramı'nın idrak edileceği tarih belli oldu.

Buna göre; Ramazan Bayramı'nın 1. günü, 30 Mart 2025 Pazar günü başlayacak ve bayram, 1 Nisan 2025 Salı günü sona erecek.