Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı ramazan pidesi fiyatlarını açıkladı. Peki, Ramazan pidesi ne kadar oldu? 2026 Ramazan pidesi fiyatları

RAMAZAN PİDESİ NE KADAR OLDU?

İbrahim Balcı, “Bu sene 19 Şubat'ta başlayacak olan ramazan ayında ramazan pidesi fiyatı geçen seneye oranla yüzde 23 artışla kilogramı 100 lira olarak satışa sunulacak. Büyükşehirlerde 250 gram pide İstanbul ve Ankara başta olmak üzere 25 liradan satışa sunulacak, 350 gram ise 35 TL olacak” dedi.

EKMEK FİYATLARINDA ŞİMDİLİK DEĞİŞİKLİK YOK

Öte yandan Balcı, ekmek fiyatlarında şu aşamada herhangi bir artış olmadığını vurguladı. Ekmek fiyatlarının mart ayı sonunda yeniden değerlendirileceğini belirten Balcı, bu süreçte Ticaret Bakanlığı ile birlikte hareket edileceğini söyledi.