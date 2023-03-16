Ramazanda iftar yemeğinde balık yeme önerisi
Ramazan ayına sayılı günler kala Türkiye Deniz Canlıları Müzesi Kurucusu Balıkçı Kenan Balcı, iftar yemeğinde yurttaşlara balık yeme tavsiyesinde bulundu.
İftar yemeğinde yurttaşların hafif yemekler yemesi beslenme uzmanları ve doktorlar tarafından tavsiye ediliyor.
Beylikdüzü’nde bulunan Türkiye Deniz Canlıları Müzesi Kurucusu Balıkçı Kenan Balcı’da iftar yemeklerinde yurttaşlar az yağda veya fırında pişirilmiş palamut balığı önerisinde bulundu.
MİDEYİ YORMUYOR
Balık fiyatlarına da dikkat çeken Balcı, hafif yağda pişirilen özellikle Palamut Balığı’nın hem bütçeyi hem de mideyi yormayacağına dikkat çekti. Tezgahlarda palamut fiyatları ise 50 Lira ile 75 Lira arasında değişiklik gösteriyor.
"DAMAR DOSTU, KALP DOSTU BALIK"
Balcı, “Ramazan bereketiyle geliyor inşallah. Palamut Bayramı’mız da devam ediyor. Diğer balık türleri az çıkmasına rağmen palamut balığı bol bol çıkıyor. 2 tane Palamut’un fiyatı 100 ile 150 lira arasında değişiyor. 1 kiloluk palamutlarımız 75-80 lira arasında değişiyor. Ramazan Ayı’nda uzun saatler oruç tutup aç kaldığımız için hafif yemek yememiz gerekiyor. Damar dostu, kalp dostu balık. Herkese balık yemeyi tavsiye ediyorum. Özellikle Palamut hem kılçıksız hem de çok lezzetli. Palamut tavsiye ediyoruz, balık yemeyi tavsiye ediyoruz” dedi.
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