Ramazanda sağlıklı beslenme tüyoları

Yayınlanma: 01 Nisan 2023 - 07:00

Güncelleme: 01 Nisan 2023 - 07:00

Ramazan ayında oruç tutan herkesin beslenme düzeni ve yaşam şekli değişiyor. Oruç tutan kişilerin sağlıklarını koruyabilmeleri için sahur ve iftarda tükettikleri besinleri önemsemeleri gerekiyor. Diyetisyenler Zeynep Erbaş ve Begüm Şimşek, Ramazan’ı sağlıklı geçirmenin tüyolarını paylaştı.

Ramazanın oruç tutanlar için beslenme ve yaşam şeklinin değiştiği bir ay olduğunu belirten Diyetisyen Zeynep Erbaş’a göre iftar sofralarında dikkat edilmesi gerekenler şunlar:

"İftara peynir, zeytin, domates gibi kahvaltılıklar veya çorba gibi hafif yemeklerle başlayın ve biraz ara verin. Avuç içi kadar Ramazan pidesi 1 ince dilim ekmeğe eşdeğerdir. Yemekleri fazla yağlı yapmamaya ve pişirme yöntemi olarak ızgara, haşlama, fırında veya buğulama tercih edin. Tek tip beslenmemeye ve tabağınızı çeşitlendirmeye özen gösterin. Her iftar sofranıza salata eklemeyi ihmal etmeyin. Şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlılar veya meyveli tatlılar tercih edin. Susama hissi yaşamasanız bile iftar ve sahur arası bol bol su tüketmeye özen gösterin. İftardan 1-2 saat sonra kısa mesafeli, hafif tempoda yürüyüşler sindiriminize yardımcı olacaktır."

"BOL SU TÜKETİN"

Diyetisyen Begüm Şimşek ise Ramazan’ı kilo almadan geçirmek için dikkat etmek gerekenleri şöyle açıklıyor: