Rana Cabbar kimdir, neden hayatını kaybetti? Rana Cabbar hangi ve dizilerde oynadı?
Usta oyuncu Rana Cabbar hayatını kaybetti. Rana Cabbar kimdir, neden hayatını kaybetti? Rana Cabbar hangi ve dizilerde oynadı?
Fenomen dizi Aşk-ı Memnu'da canlandırdığı Süleyman Efendi karakteriyle hafızalara kazınan, usta tiyatrocu ve oyuncu Rana Cabbar yaşamını yitirdi.
RANA CABBAR KİMDİR?
Rana Cabbar, 1945 yılında İstanbul'da doğdu. Sonraki yıllarda Ankara'ya yerleşti. Ankara Sanat Tiyatrosu'nun kuruluş çalışmalarında bulundu. Uzun zaman AST bünyesinde oyunculuk yaptıktan sonra, farklı tiyatrolarda da çalışmalar yaptı. Rana Cabbar, Uğur Mumcu'nun yazdığı "Sakıncalı Piyade" oyunundaki, "sakıncalı" rolünü ilk oynayan aktördür. Tiyatronun yanı sıra, sinema çalışmaları da yapmaktadır. Aşkı Memnu dizisindeki Süleyman Efendi karakterini canlandırdı.
RANA CABBAR'IN YER ALDIĞI TİYATRO OYUNLARI
1964: Ayak Bacak Fabrikası : (Sermet Çağan) - Ankara Sanat Tiyatrosu
1965: Keloğlan : (Birkan Özdemir) - Ankara Sanat Tiyatrosu
1965: Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç : (Hüseyin Rahmi Gürpınar)
1965: Saf Adam ve Kundakçılar : (Max Frisch) - Ankara Sanat Tiyatrosu
1966: 72.Koğuş : (Orhan Kemal) - Ankara Sanat Tiyatrosu
1966: Alis Harikalar Diyarında : (Carrol) - Ankara Sanat Tiyatrosu
1966: Durdurun Dünyayı İnecek Var : (Anthony Newley ve Leslie Biriousse) - Ankara Sanat Tiyatrosu
1966: Pazar Gezintisi (George Mitchele) - Ankara Sanat Tiyatrosu
1966: Zenginin Maceraları : (Tunca Yönder ve Birkan Özdemir) - Ankara Sanat Tiyatrosu
1967: Durand Bulvarı : (Armand Salcrou) - Ankara Sanat Tiyatrosu
1967: Müfettiş : (Nikolai Gogol) - Ankara Sanat Tiyatrosu
1967: Otlak (Oyun) : (Erol Aksoy) - Ankara Sanat Tiyatrosu
1967: Sarıpınar 1914 : (R.Nuri Güntekin)\(Turgut Özakman) - Ankara Sanat Tiyatrosu
1968: Eskici Dükkanı : (Orhan Kemal) - Ankara Sanat Tiyatrosu
1969: Linç : (Kerim Korcan) - Ankara Sanat Tiyatrosu
1969: Sınırdaki Ev : (Slawomir Mrozek) - Ankara Sanat Tiyatrosu
1970: Birinci Kurtuluştan : (Ergin Orbey) - Ankara Sanat Tiyatrosu
1970: Nafile Dünya (Oktay Arayıcı) - Ankara Sanat Tiyatrosu
1970: Tozlu Çizmeler : (İsmet Küntay) - Ankara Sanat Tiyatrosu
1971: Hitler Rejiminin Korku ve Sefaleti : (Bertolt Brecht)
1973: 403.Kilometre : İsmet Küntay - Ankara Sanat Tiyatrosu
1974: Ana : Maksim Gorki - Ankara Sanat Tiyatrosu
1974: Dimitrof : Hedda Zinner - Ankara Sanat Tiyatrosu
1975: Aladaglı Miho : Ömer Polat - Ankara Sanat Tiyatrosu
1975: Nereye Payidar : (Bilgesu Erenus - Ankara Sanat Tiyatrosu
1976: Komün Günleri : Bertolt Brecht - Ankara Sanat Tiyatrosu
1977: Sakıncalı Piyade : Ugur Mumcu - Ankara Sanat Tiyatrosu
1977: Zengin Mutfağı : Vasıf Öngören - Ankara Sanat Tiyatrosu
1978: Tak-Tik : Bertolt Brecht - Ankara Sanat Tiyatrosu
1979: Ferhat ile Şirin : Nâzım Hikmet - Ankara Sanat Tiyatrosu
RANA CABBAR'IN ROL ALDIĞI FİLMLER?
1982: Hakkâri'de Bir Mevsim
1986: Adem İle Havva
1987: 72. Koğuş
1987: Yer Demir Gök Bakır
1993: Şahmaran
1997: Akrebin Yolculuğu
2005: Beyaz Gelincik
2007: Kabadayı
2007: Kara Duvak
2008: Aşk-ı Memnu
2008: Kollama
2008: Pars: Narkoterör
2009: Büyük Oyun
2010: Yaprak Dökümü
2011: Hayat Devam Ediyor
2012: Benim İçin Üzülme
2012: İki Yaka Bir İsmail
2015: Çarşı Pazar
2016: O Hayat Benim
2017: Vezir Parmağı
2018: Kadın
2019: Hercai
2020: Baraj
2021: Üç Kuruş
2022: Kaçış
RANA CABBAR NEDEN ÖLDÜ?
78 yaşındaki Cabbar, uzun süredir yoğun bakımdaydı. Acı haberi, usta oyuncunun menajerlik ajansı Sökmen Menajerlik duyurdu. Ajanstan yapılan açıklamada "Değerli oyuncumuz Rana Cabbar’ı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Kendisine Allah’tan rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı.
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