Rana Cabbar kimdir, neden hayatını kaybetti? Rana Cabbar hangi ve dizilerde oynadı?

Yayınlanma: 20.04.2023 - 15:00

Güncelleme: 20.04.2023 - 15:00

Fenomen dizi Aşk-ı Memnu'da canlandırdığı Süleyman Efendi karakteriyle hafızalara kazınan, usta tiyatrocu ve oyuncu Rana Cabbar yaşamını yitirdi.

RANA CABBAR KİMDİR?



Rana Cabbar, 1945 yılında İstanbul'da doğdu. Sonraki yıllarda Ankara'ya yerleşti. Ankara Sanat Tiyatrosu'nun kuruluş çalışmalarında bulundu. Uzun zaman AST bünyesinde oyunculuk yaptıktan sonra, farklı tiyatrolarda da çalışmalar yaptı. Rana Cabbar, Uğur Mumcu'nun yazdığı "Sakıncalı Piyade" oyunundaki, "sakıncalı" rolünü ilk oynayan aktördür. Tiyatronun yanı sıra, sinema çalışmaları da yapmaktadır. Aşkı Memnu dizisindeki Süleyman Efendi karakterini canlandırdı.



RANA CABBAR'IN YER ALDIĞI TİYATRO OYUNLARI

1964: Ayak Bacak Fabrikası : (Sermet Çağan) - Ankara Sanat Tiyatrosu

1965: Keloğlan : (Birkan Özdemir) - Ankara Sanat Tiyatrosu

1965: Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç : (Hüseyin Rahmi Gürpınar)

1965: Saf Adam ve Kundakçılar : (Max Frisch) - Ankara Sanat Tiyatrosu

1966: 72.Koğuş : (Orhan Kemal) - Ankara Sanat Tiyatrosu

1966: Alis Harikalar Diyarında : (Carrol) - Ankara Sanat Tiyatrosu

1966: Durdurun Dünyayı İnecek Var : (Anthony Newley ve Leslie Biriousse) - Ankara Sanat Tiyatrosu

1966: Pazar Gezintisi (George Mitchele) - Ankara Sanat Tiyatrosu

1966: Zenginin Maceraları : (Tunca Yönder ve Birkan Özdemir) - Ankara Sanat Tiyatrosu

1967: Durand Bulvarı : (Armand Salcrou) - Ankara Sanat Tiyatrosu

1967: Müfettiş : (Nikolai Gogol) - Ankara Sanat Tiyatrosu

1967: Otlak (Oyun) : (Erol Aksoy) - Ankara Sanat Tiyatrosu

1967: Sarıpınar 1914 : (R.Nuri Güntekin)\(Turgut Özakman) - Ankara Sanat Tiyatrosu

1968: Eskici Dükkanı : (Orhan Kemal) - Ankara Sanat Tiyatrosu

1969: Linç : (Kerim Korcan) - Ankara Sanat Tiyatrosu

1969: Sınırdaki Ev : (Slawomir Mrozek) - Ankara Sanat Tiyatrosu

1970: Birinci Kurtuluştan : (Ergin Orbey) - Ankara Sanat Tiyatrosu

1970: Nafile Dünya (Oktay Arayıcı) - Ankara Sanat Tiyatrosu

1970: Tozlu Çizmeler : (İsmet Küntay) - Ankara Sanat Tiyatrosu

1971: Hitler Rejiminin Korku ve Sefaleti : (Bertolt Brecht)

1973: 403.Kilometre : İsmet Küntay - Ankara Sanat Tiyatrosu

1974: Ana : Maksim Gorki - Ankara Sanat Tiyatrosu

1974: Dimitrof : Hedda Zinner - Ankara Sanat Tiyatrosu

1975: Aladaglı Miho : Ömer Polat - Ankara Sanat Tiyatrosu

1975: Nereye Payidar : (Bilgesu Erenus - Ankara Sanat Tiyatrosu

1976: Komün Günleri : Bertolt Brecht - Ankara Sanat Tiyatrosu

1977: Sakıncalı Piyade : Ugur Mumcu - Ankara Sanat Tiyatrosu

1977: Zengin Mutfağı : Vasıf Öngören - Ankara Sanat Tiyatrosu

1978: Tak-Tik : Bertolt Brecht - Ankara Sanat Tiyatrosu

1979: Ferhat ile Şirin : Nâzım Hikmet - Ankara Sanat Tiyatrosu

RANA CABBAR'IN ROL ALDIĞI FİLMLER?

1982: Hakkâri'de Bir Mevsim

1986: Adem İle Havva

1987: 72. Koğuş

1987: Yer Demir Gök Bakır

1993: Şahmaran

1997: Akrebin Yolculuğu

2005: Beyaz Gelincik

2007: Kabadayı

2007: Kara Duvak

2008: Aşk-ı Memnu

2008: Kollama

2008: Pars: Narkoterör

2009: Büyük Oyun

2010: Yaprak Dökümü

2011: Hayat Devam Ediyor

2012: Benim İçin Üzülme

2012: İki Yaka Bir İsmail

2015: Çarşı Pazar

2016: O Hayat Benim

2017: Vezir Parmağı

2018: Kadın

2019: Hercai

2020: Baraj

2021: Üç Kuruş

2022: Kaçış

RANA CABBAR NEDEN ÖLDÜ?

78 yaşındaki Cabbar, uzun süredir yoğun bakımdaydı. Acı haberi, usta oyuncunun menajerlik ajansı Sökmen Menajerlik duyurdu. Ajanstan yapılan açıklamada "Değerli oyuncumuz Rana Cabbar’ı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Kendisine Allah’tan rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı.