Fransa’nın Nice kenti yakınlarındaki Contes bölgesinde yaşayan Jean Pormanove adıyla bilinen Raphael Graven, 17 Ağustos Pazar gecesi yaptığı canlı yayın sırasında uyurken yaşamını yitirdi. Peki, Raphael Graven kimdir, kaç yaşında? Ünlü Fenomen Raphael Graven neden öldü?



RAPHAEL GRAVEN KİMDİR?

Jean Pormanove 46 yaşındaydı. Asıl adı Raphaël Graven olan yayıncı, internet dünyasında Jean Pormanove ismiyle tanınıyordu. Fransa’da yaşayan Graven, dijital yayın platformu Kick üzerinde gerçekleştirdiği içeriklerle geniş bir takipçi kitlesine sahipti.

RAPHAEL GRAVEN NEDEN ÖLDÜ?

Raphaël Graven, 10 gün süren bir canlı yayın maratonu sırasında uykusunda hayatını kaybetti. İzleyenleri dehşete düşüren ölüm anı yayında saniye saniye kaydedildi. Yayıncı arkadaşlarının garip bir pozisyonda durduğunu fark etmesiyle olayın farkına varıldı. Yayın, panik anları sonrasında aniden kesildi.

DAHA ÖNCE YAYINLARDA ŞİDDET GÖRMÜŞTÜ

Le Parisien'in haberine göre Graven, geçmişteki bazı yayınlarda şiddete maruz kalmıştı. Dövülme, boğulma ve paintball silahıyla vurulma gibi görüntüler sosyal medyada paylaşılmıştı. Bu durum, dijital platformlarda içerik üreticilerine yönelik güvenlik endişelerini yeniden gündeme taşıdı.