Rahmi Koç'un eski ortağıydı: Servetini köpeğine bıraktı!

Yayınlanma: 29.10.2024 - 15:26

Güncelleme: 29.10.2024 - 15:28

Hindistan'ın en ünlü iş insanlarından biri olan ve Rahmi Koçun eski dostu olan Ratan Tata, servetinin büyük bir bölümü olan 4 trilyonluk mirasını köpeğine bıraktı. Peki, Ratan Tata kimdir? Ratan Tata kaç yaşında, nereli? Ratan Tata'nın serveti ne kadar? Ratan Tatan servetini kime bıraktı?

RATAN TATA KİMDİR?

Ratan Tata, Mumbai'de Parsi bir ailenin oğlu olarak dünyaya geldi. Mumbai'deki Cathedral and John Connon School'da ilk eğitimini gördükten sonra Tata, Cornell Üniversitesi'nde 1962 yılında eğitimini tamamladı. 1991 yılında Ratan Tata, Tata Holding (Tata) başkanı oldu. Uluslararası medyada, Avrupa çelik devi Corus şirketini açık arttırmada ele geçirmesiyle ilgi noktası oldu.

RATAN TATA NE ZAMAN ÖLDÜ?

Ratan Tata 9 Ekim 2024 tarihinde 86 yaşındayken hayatını kaybetti.

RATAN TATA SERVETİNİ KİME BIRAKTI?

Hindistan'ın en ünlü iş insanlarından biri olan ve Rahmi Koçun eski dostu olan Ratan Tata, servetinin büyük bir bölümü olan 4 trilyonluk mirasını köpeğine bıraktı. Vasiyetinde, köpeği Tito'nun 'sınırsız bakımla' yaşaması için gerek her şeyin yapılması gerektiğini belirtti.

Tata'nın mirasının bir kısmı da, aşçısı ve uşağına kaldı. Tata'nın uşağı Konar Subbiah ve aşçısı Rajan Shaw, Tata'nın bakımını üstlenmişlerdi. Tata'nın eski dostu Suhel Seth, Tata'nın cömertliğinin, onu tanıyan kişiler için şaşırtıcı olmadığını söyledi. Hayattayken kendisine destek olanlara minnettar olan Tata'nın, bu minneti gösterdiğini söyledi.