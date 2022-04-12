Rehber köpekler Türkiye’de yasal düzenlemeye takılıyor
“Rehber Köpeklere Erişebilirlik Yasası” henüz kabul edilmedi. Ancak Rehber Köpekler Derneği, eğitimli 7 köpekle görme engellilere ücretsiz destek veriyor.
Dünyada görme engellilerin hakkı olarak görülen ve sigorta tarafından karşılanan rehber köpekler Türkiye’de süs hayvanı olarak görülüyor. Bilinçlenme ve farkındalık için çalışan Rehber Köpekler Derneği, kadrosunda bulunan yedi köpekle birlikte görme engellilere ücretsiz olarak köpek desteği veriyor. Derneğin kurucu başkanı avukat Nurdeniz Tunçer, “250 kişi rehber köpek edinmek için listede bekliyor. Eğitim süreci uzun ve finansal kaynaklar kısıtlı olduğundan, bu taleplere cevap vermek zaman alıyor” dedi. Meclise sunulan “Rehber Köpeklere Erişebilirlik Yasası” ise hâlâ kabul edilmedi.
Kapsamlı bir eğitim sürecinden sonra görme engellilere yardımcı olduklarını söyleyen Tunçer, “Bu yasa kabul edildiğinde görme engellilerin bağımsız hareket kabiliyeti rehber köpeklerle artacak. Yasayla beraber özel gereksinimi olan gazilerin de rehber köpek hizmetinden yararlanmasına, uluslararası standartlarda rehber köpek yetiştirme okulu açılmasına da olanak sağlanacak” ifadelerini kullandı.
"YASA GEREKLİ"
Görme engelli yurttaşlara her ortamda eşlik eden özel köpeklerden biri de Angel. Derneğin en son eğitilen köpeği olan Angel, lisede tarih öğretmeni olan Havva İpek Yener’le bir senedir birlikte. Yener, “Angel benim gezdirdiğim süs hayvanım değil. Bizim yasaya ihtiyacımız var. Türkiye, Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi’ne taraf olduğu için rehber köpeklerin kılavuzluk yaptığı engelli bireyin girebildiği her ortama girme izni var. İstanbul başta olmak üzere İzmir ve Ankara’da da toplu ulaşım yönetmeliklerinde rehber köpeklere yer veriliyor. Teoride serbest ama bazı şoförler önyargılı olabiliyor. Ülkemizde rehber köpek daha çok yeni, insanlar bilmiyor. Evcil hayvan gözüyle baktıklarından bazen sorun yaşayabiliyoruz” dedi.
Video Haberler
- Mansur Yavaş'ın adaylığıyla ilgili kritik açıklama
- 'Manevi rehber'ler belediyelere gelecek
- Polisten, kazayı çeken gazeteciye tehdit
- Eşi ve oğlunu öldürmüştü: Beyin ölümü gerçekleşti
- Yurttaşa manda yoğurdu dağıttılar
- Otobüsten indirilmişti, koruma altına alındı
- Taksimetreyi suçladı
- Bitlis'te feci kaza: 4 ölü, 25 yaralı
- Antalya'da tur midibüsü devrildi: 7 turist yaralı
- Ünlü doktoru öldüren uzman çavuşun ifadesi ortaya çıktı
En Çok Okunan Haberler
-
- ‘Arap Baharı’ndan sonra ‘Ukrayna Baharı’ (!) mı?
- İktidar umudunu Kılıçdaroğlu’nun yıpratılmasına bağlamış görünüyor
- ABD - NATO - Türkiye
- Kayseri'deki saldırıyla ilgili yeni ayrıntılar
- Ali Koc’un aklı karıştı
- Galatasaray sezon sonunu bekliyor
- Zararı katlanarak artıyor
- Otomobil alımında 1 yıl arayla yurttaşın satın alma gücü
- Meteoroloji'den birçok il için kar uyarısı
- AKP'li Şamil Tayyar'dan 'sistem' eleştirisi