Rehber köpekler Türkiye’de yasal düzenlemeye takılıyor

12 Nisan 2022 Salı, 04:00

Dünyada görme engellilerin hakkı olarak görülen ve sigorta tarafından karşılanan rehber köpekler Türkiye’de süs hayvanı olarak görülüyor. Bilinçlenme ve farkındalık için çalışan Rehber Köpekler Derneği, kadrosunda bulunan yedi köpekle birlikte görme engellilere ücretsiz olarak köpek desteği veriyor. Derneğin kurucu başkanı avukat Nurdeniz Tunçer, “250 kişi rehber köpek edinmek için listede bekliyor. Eğitim süreci uzun ve finansal kaynaklar kısıtlı olduğundan, bu taleplere cevap vermek zaman alıyor” dedi. Meclise sunulan “Rehber Köpeklere Erişebilirlik Yasası” ise hâlâ kabul edilmedi.

Kapsamlı bir eğitim sürecinden sonra görme engellilere yardımcı olduklarını söyleyen Tunçer, “Bu yasa kabul edildiğinde görme engellilerin bağımsız hareket kabiliyeti rehber köpeklerle artacak. Yasayla beraber özel gereksinimi olan gazilerin de rehber köpek hizmetinden yararlanmasına, uluslararası standartlarda rehber köpek yetiştirme okulu açılmasına da olanak sağlanacak” ifadelerini kullandı.

"YASA GEREKLİ"

Görme engelli yurttaşlara her ortamda eşlik eden özel köpeklerden biri de Angel. Derneğin en son eğitilen köpeği olan Angel, lisede tarih öğretmeni olan Havva İpek Yener’le bir senedir birlikte. Yener, “Angel benim gezdirdiğim süs hayvanım değil. Bizim yasaya ihtiyacımız var. Türkiye, Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi’ne taraf olduğu için rehber köpeklerin kılavuzluk yaptığı engelli bireyin girebildiği her ortama girme izni var. İstanbul başta olmak üzere İzmir ve Ankara’da da toplu ulaşım yönetmeliklerinde rehber köpeklere yer veriliyor. Teoride serbest ama bazı şoförler önyargılı olabiliyor. Ülkemizde rehber köpek daha çok yeni, insanlar bilmiyor. Evcil hayvan gözüyle baktıklarından bazen sorun yaşayabiliyoruz” dedi.