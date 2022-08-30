Reichman Üniversitesi araştırması: Aldatmak 'bulaşıcı' olabilir

30 Ağustos 2022 Salı, 16:55

Geçen günlerde yayımlanan yeni bir araştırma, aldatma davranışının 'bulaşıcı' olabileceğini gösterdi. Reichman Üniversitesi’nden bilim insanları, gerçekleştirdikleri araştırmada insanların, diğer insanların birlikte oldukları kişileri aldattığını gördükçe bu davranışa daha yatkın olabileceğini ortaya koydu.

WebTekno'da yer alan habere göre; yapılan üç farklı çalışmadan elde edilen sonuçlar, başkalarının aldatma davranışına şahit olmanın mevcut partnerin çekiciliğini ve ilişkiye bağlılığı düşürdüğünü gösterdi.

ALDATMAYA ŞAHİT OLMAK, BU DAVRANIŞI SERGİLEMEYİ TETİKLİYOR

Bilim insanları, 145 katılımcıyla birlikte gerçekleştirdikleri ilk çalışmada eşlerini aldatan kişilerin yüzdesiyle ilgili çalışmalardan alıntı yapan bir video gösterdi. Bir gruba oranın yüzde 86, diğer grubaysa yüzde 11 olduğu söylendi.

Katılımcılar, videoyu izledikten sonra mevcut partnerleri dışında başka bir kişiyi içeren cinsel fanteziyi tanımladı. Bu fanteziler, mevcut ve alternatif partnerlerle cinsel arzu ifadeleri için kodlandı.

Elde edilen sonuçlar, aldatma yaygınlığının yüksek olduğunu duymanın, katılımcıların alternatif partnerler için cinsel isteklerin önemli ölçüde etkilemediğini gösterdi. 132 katılımcıyla gerçekleşen ikinci çalışmadaysa bu durum biraz daha değişti.

Katılımcılar, ikinci çalışmada aldatan kişilerin itiraflarını okudu. Ardından çekici görünüme sahip yabancı kişilerin fotoğraflarını gördü. Çalışmanın sonunda da bu yabancı kişileri potansiyel bir partner olarak görüp görmedikleri sorusunu cevapladı.

Sonuçlar, aldatma hakkında bir şeyler okuyan katılımcılarda yabancıları potansiyel partner olarak görme olasılığının daha yüksek olduğuna işaret etti.

ERKEKLERİN 'MÜSTEHCEN' MESAJ GÖNDERME OLASILIĞI DAHA YÜKSEK

140 katılımcıyla yapılan üçüncü çalışmada ise bir partneri aldatmanın yaygınlığı üzerine bir anketin sonuçları okundu. Aldatma yaygınlığı, yüzde 85 olarak gösteriliyordu. Daha sonra katılımcılar, kendilerinin bir araştırmacıyla mesaj yoluyla röportaj yapacağı bilgisini aldı. Fakat karşılarına, ilgi duydukları cinsiyetten çekici bir kişinin fotoğrafı çıktı.

Kişiler, bu fotoğraf eşliğinde hobiler, yemek tercihleri, olumlu özellikler ve evde kendini meşgul etmek için ipuçları gibi sorulara cevap verdi. Görüşmeyi yapanların her biri, araştırmacı sandıkları kişiden “Merakımı artırdın! Seni tekrar görmek isterim, bu sefer yüz yüze” mesajını aldı.

Görüşmenin sonunda katılımcılardan bu kişiye bir mesaj bırakmaları istendi.

Bırakılan mesajlardan elde edilen sonuçlar, bir partneri aldatmanın yaygınlığını okuyan katılımcıların görüşmeciye flört ve romantik içerikli mesaj gönderme olasılığının daha yüksek olduğunu gösterdi. Üstelik erkek katılımcıların kadınlara göre ‘müstehcen’ mesaj gönderme olasılığının daha yüksek olduğu görüldü.