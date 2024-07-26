Reklamları kaldırmışlardı... Adidas Bella Hadid'den özür diledi

Yayınlanma: 26.07.2024 - 13:15

Güncelleme: 26.07.2024 - 13:15

Adidas, Münih Olimpiyatları temalı son reklamının yarattığı tartışmaların ardından, reklamda yer alan ünlü model Bella Hadid ile A$AP Nast, Jules Koundé ve diğer modellerden özür diledi. Yapılan açıklamada, "Kampanyamız nedeniyle Münih Olimpiyatları'nda meydana gelen korkunç trajediyle bağlantılar kurulmaya devam ediliyor. Bu bağlantılar kasıtlı değildir ve dünya çapındaki topluluklarda yarattığımız üzüntü veya sıkıntıdan dolayı özür dileriz" denildi.

"KAMPANYAYI REVİZE EDİYORUZ"

Marka, "kasıtsız bir hata yaptığını" belirterek, açıklamada, "Ayrıca ortaklarımız Bella Hadid, A$AP Nast, Jules Koundé ve diğerlerinden üzerlerindeki olumsuz etkiden dolayı özür dileriz ve kampanyayı revize ediyoruz" ifadesine yer verdi.

Alman şirketi, 11 İsrailli sporcu ve bir Alman polis memurunun Filistinliler tarafından öldürüldüğü 1972 Olimpiyat Oyunları'ndan ilham alan spor ayakkabılarının tanıtımını yapmak için, İsrail'in Filistin işgaline karşı çıkan ve Filistin'den yana tavır alan Bella Hadid'e yer verince tepkiyle karşılaştı. Marka, özür dileyerek, Olimpiyat saldırısına 'kasıtsız' bir gönderme yaptıktan sonra reklamı revize edeceğini duyurdu. İlk özür açıklamasında, "Trajik tarihi olaylarla bağlantı kurulduğunun bilincindeyiz. Her ne kadar bunlar tamamen kasıtsız olsa da neden olduğumuz üzüntü veya sıkıntıdan dolayı özür dileriz. Sporun dünya çapında birleştirici bir güç olduğuna inanıyoruz ve yaptığımız her şeyde çeşitliliği ve eşitliği savunmak için çabalarımızı sürdüreceğiz" denildi.

İKİNCİ ÖZÜR AVUKAT KARARINDAN SONRA

İkinci özür, Us Weekly'nin 27 yaşındaki Hadid'in tepkiler üzerine avukat tuttuğunu bildirmesinin ardından geldi. Dergiye konuşan Bella Hadid'e yakın bir kaynak, ünlü modelin, kendisini 1972'de Münih'te meydana gelen ölüm ve şiddet olayıyla ilişkilendirilecek bir kampanyaya dahil ettiği için kamuya hesap vermemelerinden dolayı markaya karşı dava açmak istediği için avukat tuttuğunu söyledi. Kaynak ayrıca, "Şiddet Bella'nın görüşleriyle uyuşmuyor" diye ekledi.