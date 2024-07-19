Ünlü spor giyim markasından 'Bella Hadid' özrü

Dünyaca ünlü spor giyim markası Adidas, Filistin kökenli ünlü model Bella Hadid’e yer verdiği kampanyanın İsrail destekçileri tarafından tepki toplaması nedeniyle özür yayınladı ve marka yüzü olan Hadid’i reklamdan çıkarttı.

İHA
19 Temmuz 2024 Cuma, 23:48
Ünlü spor giyim markasından 'Bella Hadid' özrü

Dünyaca ünlü spor giyim markası Adidas, 1972 Münih Olimpiyatları’nda kullanılan ayakkabıyı yeniden tanıtmak için hazırlanan reklam filminde, Filistin kökenli ünlü model Bella Hadid’e yer verdi.

Ünlü spor giyim markasından 'Bella Hadid' özrü

Filistinli modelin kampanya yüzü olmasına İsrail destekçilerinin tepki göstermesinin ardından ise marka, yeni bir karara imza attı.

Ünlü spor giyim markasından 'Bella Hadid' özrü

Dünyaca ünlü spor giyim markası özür açıklaması yayımlayarak, kampanyanın yüzü olan Hadid’i reklam filminden çıkarttı.

Ünlü spor giyim markasından 'Bella Hadid' özrü

Marka tarafında yapılan açıklamada, “Trajik tarihi olaylarla bağlantı kurulduğunun bilincindeyiz. Ancak olanlar tamamen kasıtsızdır ve neden olunan herhangi bir üzüntü veya sıkıntı için özür dileriz” ifadeleri kullanıldı.

Ünlü spor giyim markasından 'Bella Hadid' özrü

Kampanyanın geri kalanının gözden geçirildiği aktarılan açıklamada, “Sporun dünya çapında birleştirici bir güç olduğuna inanıyoruz. Yaptığımız her şeyde çeşitliliği ve eşitliği savunmaya yönelik çabalarımızı sürdüreceğiz” denildi.

Bella Hadid Filistin-İsrail israil

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