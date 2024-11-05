Rekor kırmışlardı: Ryan Reynolds ve Hugh Jackman yeniden bir arada

Yayınlanma: 05.11.2024 - 15:27

Güncelleme: 05.11.2024 - 15:27

Bu yılın en çok ses getiren yapımlarından biri olan Deadpool ve Wolverine, gişede rekor kırarak dünya genelinde büyük başarıya ulaştı.

Ryan Reynolds ve Hugh Jackman'ı bir araya getiren Marvel imzalı film, 26 Temmuz'da vizyona girdikten sonra 1 milyar doları aşan hasılatıyla tüm zamanların en çok gişe yapan R-Rated (18 yaş üstü) filmi oldu.

Joker (2019) filminin rekorunu geride bırakarak zirveye yerleşen yapım, özellikle ABD'de gişe listelerinde hızla yükseldi. Barbie filmini tahtından eden Deadpool ve Wolverine, ABD gişelerinde 636,3 milyon dolar hasılata ulaştı ve tüm zamanların en çok izlenen filmleri listesinde 12. sıraya yerleşti. Barbie ise 13. sıraya geriledi.

PROJEDE REYNOLDS VE JACKMAN YENİDEN BİR ARADA

Variety'nin haberine göre, Ryan Reynolds şu sıralar Shawn Levy'nin yöneteceği yeni bir projede Hugh Jackman ile yeniden bir araya gelmeye hazırlanıyor. Ancak Reynolds, bu yapımın bir Marvel filmi olmayacağını belirtti ve “Kendim, Hugh ve Shawn için bir film yazıyorum. Marvel filmi olmayacak,” ifadelerini kullandı. Marvel evreni dışında gerçekleşecek olan bu iş birliği, ikiliyi yeniden izleyici karşısına çıkaracak.

2024 OSCAR SUNUCULUĞU İÇİN ADAY

Gelecek yıl düzenlenecek Oscar Ödülleri'nin sunuculuğunu üstlenecek isimlerin başında da Reynolds ve Jackman ikilisi yer alıyor. Deadline’ın iddiasına göre, 2 Mart 2024’te düzenlenecek olan Oscar Ödülleri için listede başı çeken adaylar arasında Ryan Reynolds ve Hugh Jackman öne çıkıyor. Diğer adaylar arasında Will Ferrell, Amy Poehler ve Dwayne Johnson da bulunuyor. Oscar Ödülleri’nde daha önce 4 kez sunuculuk yapan Jimmy Kimmel ise gelecek yıl sunuculuk yapmayacağını açıkladı.

CHRIS ROCK VE JOHN MULANEY SUNUCULUĞU REDDETTİ

Öte yandan, ünlü komedyen John Mulaney'in Oscar sunuculuğunu reddettiği, tokat olayıyla uzun süre gündemde kalan Chris Rock'a ise teklif gittiği belirtiliyor; ancak Rock’ın bu teklifi kabul etmeyeceği düşünülüyor.

Ryan Reynolds ve Hugh Jackman'ın Oscar sunuculuğunu üstlenmesiyle birlikte törene Hollywood'un ünlü ikilisinin komedi dolu bir dinamizm katması bekleniyor.