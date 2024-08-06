Jamie Lee Curtis Marvel'dan özür diledi! Ryan Reynolds tartışmaya dahil oldu

Yayınlanma: 06.08.2024 - 12:51

Güncelleme: 06.08.2024 - 12:51

Oyuncu Jamie Lee Curtis, sosyal medyada gündem olan Marvel yorumunun ardından özür dileyerek, Marvel Sinematik Evreni'ni bir daha asla eleştirmeyeceğini söyledi.

Söz konusu yorumu Josh Horowitz'in Comic-Con'daki farklı oyunculara "Marvel şu anda hangi aşamada?" sorusunu sorduğu kliplerden oluşan bir MTV videosunda yapan Curtis, Horowitz'in bu sorusuna "Kötü" yanıtını verdi.

Accepting both right & wrong answers on any Marvel trivia questions @JoshuaHorowitz or I ask ??



?? #SDCC pic.twitter.com/Xb6JCHWloj — MTV (@MTV) July 30, 2024

Curtis, bu videonun gündem olmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şöyle konuştu:

"Marvel hakkındaki yorumlarım aptalcaydı ve daha iyisini yapacağım. Kevin Feige'e ulaştım ve artık internet dediğimiz o çamur at izi kalsın şeklindeki kum havuzu rekabetinde oynamayacağım, ayrıca içerik veya sohbet için değil, tıklamalar için tasarlanmış tuvalet kağıdı tanıtımına veya oyunlarına da katılmayacağım."

My comments about Marvel were stupid and I will do better. I've reached out to Kevin Feige and will no longer play in that mud slinging sandbox of competition we call the internet nor will I engage in the toilet paper promotion or game play that is designed for clicks not content… — Jamie Lee Curtis (@jamieleecurtis) August 1, 2024

Curtis'in cümlesinin ikinci yarısında daha ticarileştirilmiş ana akım basında, gösterilerdeki video röportajlarının yalnızca sosyal medyada veya Youtube'da viral olması amaçlanan mini oyunlara ve ilgisiz sorulara gönderme yaptığı tahmin ediliyor.

REYNOLDS TARTIŞMAYA DAHİL OLDU

Curtis'in paylaşımına yorum yapan Ryan Reynolds ise "Bir dakika, Endgame sonrası Marvel'ı eleştirdiği için herkesin özür dilemesi mi bekleniyor?" ifadelerini kullandı.