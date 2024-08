Jamie Lee Curtis Marvel'dan özür diledi! Ryan Reynolds tartışmaya dahil oldu

Oyuncu Jamie Lee Curtis, sosyal medyada gündem olan Marvel yorumunun ardından özür dileyerek, Marvel Sinematik Evreni'ni bir daha asla eleştirmeyeceğini söyledi.

Söz konusu yorumu Josh Horowitz'in Comic-Con'daki farklı oyunculara "Marvel şu anda hangi aşamada?" sorusunu sorduğu kliplerden oluşan bir MTV videosunda yapan Curtis, Horowitz'in bu sorusuna "Kötü" yanıtını verdi.

Curtis, bu videonun gündem olmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şöyle konuştu:

"Marvel hakkındaki yorumlarım aptalcaydı ve daha iyisini yapacağım. Kevin Feige'e ulaştım ve artık internet dediğimiz o çamur at izi kalsın şeklindeki kum havuzu rekabetinde oynamayacağım, ayrıca içerik veya sohbet için değil, tıklamalar için tasarlanmış tuvalet kağıdı tanıtımına veya oyunlarına da katılmayacağım."

