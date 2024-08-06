Jamie Lee Curtis Marvel'dan özür diledi! Ryan Reynolds tartışmaya dahil oldu

MTV'nin sosyal medya hesabından paylaşılan bir videoda yaptığı yorum gündem olan Jamie Lee Curtis, özür diledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.08.2024 - 12:51
Jamie Lee Curtis Marvel'dan özür diledi! Ryan Reynolds tartışmaya dahil oldu
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Oyuncu Jamie Lee Curtis, sosyal medyada gündem olan Marvel yorumunun ardından özür dileyerek, Marvel Sinematik Evreni'ni bir daha asla eleştirmeyeceğini söyledi. 

Söz konusu yorumu Josh Horowitz'in Comic-Con'daki farklı oyunculara "Marvel şu anda hangi aşamada?" sorusunu sorduğu kliplerden oluşan bir MTV videosunda yapan Curtis, Horowitz'in bu sorusuna "Kötü" yanıtını verdi. 

Curtis, bu videonun gündem olmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şöyle konuştu:

"Marvel hakkındaki yorumlarım aptalcaydı ve daha iyisini yapacağım. Kevin Feige'e ulaştım ve artık internet dediğimiz o çamur at izi kalsın şeklindeki kum havuzu rekabetinde oynamayacağım, ayrıca içerik veya sohbet için değil, tıklamalar için tasarlanmış tuvalet kağıdı tanıtımına veya oyunlarına da katılmayacağım."

Curtis'in cümlesinin ikinci yarısında daha ticarileştirilmiş ana akım basında, gösterilerdeki video röportajlarının yalnızca sosyal medyada veya Youtube'da viral olması amaçlanan mini oyunlara ve ilgisiz sorulara gönderme yaptığı tahmin ediliyor. 

REYNOLDS TARTIŞMAYA DAHİL OLDU

Curtis'in paylaşımına yorum yapan Ryan Reynolds ise "Bir dakika, Endgame sonrası Marvel'ı eleştirdiği için herkesin özür dilemesi mi bekleniyor?" ifadelerini kullandı. 


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