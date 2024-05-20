Ressam açıkladı: Kral Charles'ın portresi neden kırmızı?

Yayınlanma: 20.05.2024 - 17:19

Güncelleme: 20.05.2024 - 17:19

Kral Charles'ın Jonathan Yeo tarafından çizilen yeni portresi, sergilendiği çarşamba gününden bu yana konuşuluyor.

Charles'ı, 1975'teki Galler Muhafızları'nın üniformasıyla resmeden portre, Buckingham Sarayı'nda görücüye çıktığında, tercih edilen kırmızı renk, kraliyet hayranlarının tepkisini çekti. Charles'ın "cehennemden çıkmış gibi" resmedildiğini söyleyen pek çok kişi, portreye tepki gösterdi. Tablo için "kan içinde yıkanıyormuş gibi", "cehennemde yanıyormuş gibi" benzeri yorumlar yapıldı, portreyle alay eden paylaşımlar sosyal medyada yayıldı.

Resmin yaratıcısı Yeo, Sunday Times'a verdiği röportajda, internette yayılan mimlerle eğlendiğini söyleyerek; "Bir resim üzerinde ne yaparsanız yapın, anlattığınız hikâyenin ne kadar açık olduğunu düşünürseniz düşünün, birileri ondan başka bir anlam çıkaracaktır" dedi.



Charles'ın 1975'teki Galler Muhafızları'nın üniformasıyla resmedildiği portredeki kelebek Charles’ın prenslikten krallığa geçişini temsil ediyordu. Zaten Yeo da portrenin yapımına 2020 yılında başlamıştı. O dönemde Charles, henüz Galler Prensi'ydi.

53 yaşındaki sanatçı Jonathan Yeo, portrede kırmızıyı Kral'ın parlak renkli üniformasını tonlama ve dikkati dağıtma isteğiyle seçtiğini belirtti. "Kırmızının gerçekten dikkat dağıtacağını düşündüm" diyen ressam, sadece üniformanın kırmızı kalması yerine tüm tabloyu kıpkırmızı yapmayı tercih ettiğini belirtti ve "Bunun psikolojik bir arka planı da olabilir, çünkü bu resmi yaparken kalp krizi geçirdim. Ama kesinlikle bunların hiçbirinin bilincinde değildim. Sadece bu rengi beğendim" dedi.

Jonathan Yeo, eserin neden bu kadar kırmızı olduğunu web sitesinden açıklarken, yoğun kırmızı rengin, kraliyet portre geleneğinden bir kopuşa işaret ettiğini söyledi. Yeo, "Daha geleneksel tasvirlere modern bir kontrast sağlayarak, tekdüze güçlü renk tonuyla türe dinamik, çağdaş bir sarsıntı enjekte etmek istediğini" yazdı.

