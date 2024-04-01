Kral Charles kanser teşhisinin ardından ilk kez halkın karşısında

Yayınlanma: 01.04.2024 - 12:12

Güncelleme: 01.04.2024 - 12:12

Dünkü Paskalya kutlamasında İngiliz Kraliyet Ailesi, en üst düzeyde temsil edildi. Tedavisi süresince kamuoyu karşısına çıkmaya Kral Charles, hasta olduğu açıklandıktan sonra ilk kez halkın karşısına çıktı.

75 yaşındaki Kral, eşi Camilla ile birlikte, Windsor'daki St. George Kilisesi'nde yapılan Paskalya ayinine katıldı. Kral Charles, şubat ayında kanser teşhisi konulduğunun açıklanmasından bu yana ilk defa kamuoyuna açık bir şekilde düzenlenen bir kraliyet etkinliğine katıldı.

Kraliçe Camilla ile birlikte kiliseye giden Kral Charles, burada halkı selamladı, kendisini bekleyenlerle sohbet etti.

Ocak ayında prostat ameliyatı olan ve sonrasında ne kanseri olduğu konusunda açıklama yapılmayan Kral Charles'ın kanser tedavisi gördüğü bildirilmişti.



Her yıl ailesiyle Paskalya kutlamasına katılan Kral Charles'ın oğlu Prens William ise bu yıl ayinde yer almadı. Ocak ayında karın ameliyatı olan eşi Prenses Kate Middleton, sağlık durumu ve nerede olduğuna dair bir dizi spekülasyon sonrası, kanser tedavisi gördüğünü paylaştığı bir video mesajla açıklamıştı.

Kral Charles, kanser teşhisi sonrası tedavisine devam ederken, kamuoyuna açık olmayan, yabancı yetkilileri karşılamak ve Başbakan Rishi Sunak'la düzenli toplantılar yapmak gibi görevlerini sürdürüyor.

Kral Charles, geçen hafta Kutsal Perşembe (Maundy Thursday) ayinine katılmamış, ilettiği sesli mesajda orada olamadığı için duyduğu üzüntüyü dile getirerek Paskalya'yı kutlamıştı.

