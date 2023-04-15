Resul Dindar kimdir, kaç yaşında, nereli? Resul Dindar şarkıları nelerdir?

Yayınlanma: 15.04.2023 - 18:45

Güncelleme: 15.04.2023 - 18:45

Şarkılar Bizi Söyler 72. Bölüm Fragmanı yayında! Şarkılar Bizi Söyler'in 15 Nisan Cumartesi yayınlanacak olan yeni bölümünde "Türkü Gecesi" konseptli şarkılar söylenecek. 15 Nisan Cumartesi akşamı yayınlanacak olan yeni bölümün konukları Resul Dindar, İsmail Altunsaray, Ender Balkır, Tuğçe Kandemir, Kaan Kısaparmak ve Coşkun Sabah oluyor.

RESUL DİNDAR KİMDİR?

Resul Dindar 24 Ocak 1982'de Artvin'de doğdu.2008 yılı Temmuz ayında arkadaşlarıyla birlikte Karmate grubunu kurdu ve grubun solistliğini yaptı. Karmate, Nani ve Nayino adlı iki albüm çıkardı. Resul Dindar gruptan 2012 yılında ayrılarak müziğe tek başına devam etme kararı aldı ve 1 Nisan 2013 tarihinde Divane adlı ilk solo albümünü yayınladı. Resul Dindar'ın seslendirdiği eserler Türkçenin yanı sıra, Doğu Karadeniz Bölgesi'nde konuşulan Lazca, Megrelce, Gürcüce ve Hemşince gibi dilleri de kapsamaktadır.

RESUL DİNDAR ALBÜMLERİ



Divane (2013)

Dalgalan Karadeniz (2014)

Aşk-ı Meşk (2017)

Single

Kendine İyi Bak (2011)

Sorma (2016)

Hiç (2016)

Güzelliğin On Par'etmez (Murat Çorak ile) (2016)

Öptüm (2017)

Eyvallah (2018)

Yangın Yeri (2018)

Sevdam ile Beraber (2019)

Yaşlan Benimle (2020)

Hiç (Remix) (2020)

Kapundaki Nar Midur? (Aslıhan Güner ile) (2020)

En Sonum (2020)

Duman Aldi Dağlara (2020)

Sırdaş (2021)

Çift Jandarma (2021)

Eser Bahar Rüzgarı (Menekşe Çelik ile) (2022)



