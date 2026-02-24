'Revenge of the Nerds' filminin yıldızı Robert Carradine hayatını kaybetti

Sinema dünyası, usta oyuncu Robert Carradine'den gelen acı haberle sarsıldı. 71 yaşında hayatını kaybeden Carradine'in vefatını duyuran ailesi, ünlü ismin uzun yıllardır ruhsal bir hastalıkla mücadele ettiğini ve yaşamına son verdiğini açıkladı.

"ÇEVRESİNDEKİLER İÇİN IŞIK KAYNAĞIYDI"

Carradine ailesi tarafından yapılan duygusal açıklamada, oyuncunun 20 yıldır bipolar bozukluk ile mücadele ettiği vurgulandı. Aile üyeleri, yaptıkları ortak açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Sevgili babamız, dedemiz, amcamız ve kardeşimiz Robert Carradine'in vefatını derin bir üzüntüyle bildirmek zorundayız. Dünyanın bu kadar karanlık olabileceği bir ortamda, o her zaman çevresindekiler için bir ışık kaynağıydı. Bu güzel ruhun kaybından dolayı büyük üzüntü duyuyoruz. Umarız onun yolculuğu, akıl hastalığına ilişkin önyargıların ortadan kaldırılmasına ışık tutar.”





SANATÇI BİR AİLEDEN GELİYORDU

1954 yılında Los Angeles'ta doğan Robert Carradine, Hollywood’un köklü sanatçı ailelerinden birine mensuptu. Oyuncu John Carradine ve Sonia Sorel'in oğlu olan Robert; David, Keith ve Christopher Carradine'in de kardeşiydi.

Kariyerine çocuk yaşta adım atan aktör, 1972 yılında John Wayne ile "The Cowboys" filminde rol alarak dikkatleri üzerine çekmişti. Ardından Martin Scorsese imzalı "Mean Street" gibi kült yapımlarda boy gösteren sanatçı, asıl şöhretini "Revenge of the Nerds" (İntikamcılar) serisi ve Disney kanalı klasiği "Lizzie McGuire"daki baba rolüyle kazandı.

BİPOLAR BOZUKLUK MÜCADELESİ

Ailesi, Carradine’in kaybının akıl sağlığı konusunda bir farkındalık yaratmasını temenni ettiklerini belirtti. Uzmanlar, bipolar bozukluğu; mani (taşkınlık) ve depresyon (çökkünlük) dönemleriyle seyreden, yaşam boyu sürebilen ciddi bir ruhsal bozukluk olarak tanımlıyor.