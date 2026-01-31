Reynmen kimdir? Reynmen kaç yaşında, nereli, eşi kim? Reynmen neden gözaltına alındı?

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, çok sayıda adrese eş zamanlı "şafak operasyonu" düzenlendi. Yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda Reynmen gözaltına alındı. Peki, Reynmen kimdir? Reynmen kaç yaşında, nereli? Reynmen neden gözaltına alındı?

REYNMEN KİMDİR?

Reynmen adıyla bilinen Yusuf Aktaş 6 Aralık 1995'te doğdu. Reynmen olarak daha çok bilinen , Scorp ve YouTube'da videolar paylaşarak ün kazanan Türk şarkıcı ve eski vlogger'dır. Annesinin kuzenleri komedyen Cem Yılmaz ve yazar Can Yılmaz'dır.

Mayıs 2020 itibarıyla Aktaş, Türkiye'de en çok aboneye sahip 8. YouTube kanalıdır.

REYNMEN'İN KARİYERİ VE ŞARKILARI

Ocak 2019’da yayımladığı “Derdim Olsun” adlı şarkıyla büyük çıkış yakalayan Reynmen, aynı yıl yaz aylarında çıkardığı “Ela” isimli parçayla da geniş yankı uyandırdı. 2020 yılında Alman-Türk rapçi Ufo361 ile birlikte “Kaçamak” adlı şarkıyı yayımlayan sanatçı, 25. doğum gününde ise “Melek” adlı çalışmasını dinleyicilerle buluşturdu.

REYNMEN'İN EŞİ KİM?

Reynmen, Emine Cansu Kurtaran ile evlidir.

REYNMEN NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Teknik ve fiziki takiple uzun süredir yürütülen soruşturmada, 'uyuşturucu madde kullanma ve temin etme' suçlamalarıyla sosyal medyada tanınan isimler de hedef alındı. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda dijital materyaller ve çeşitli delillere el konuldu. Sabah'ın aktardığı habere göre; operasyon kapsamında, Reynmen'nin de gözaltına alındığı öğrenildi.