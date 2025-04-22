Reyting kurbanı oldu: Deha dizisi final yapıyor

Yayınlanma: 22.04.2025 - 16:06

Güncelleme: 22.04.2025 - 16:06

Başrollerinde Aras Bulut İynemli ve Melis Sezen’in yer aldığı Deha dizisi, ekran macerasına veda etmeye hazırlanıyor. Sezonun en iddialı yapımları arasında gösterilmesine rağmen, dizi reytinglerde beklenen başarıyı yakalayamadı ve 32. bölümüyle final yapma kararı alındı.

Bu hafta 27. bölümüyle izleyici karşısına çıkan Deha, Total’de 3, AB grubunda 3.08 ve ABC1 kategorisinde 3.55 reyting aldı. Oyuncu kadrosunun yüksek maliyeti ve düşük reytingler, yapımın ilk sezon sonunda ekranlara veda etmesine neden oldu.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Deha dizisi 32. bölümde final yapacak. Ancak final öncesinde izleyiciyi heyecanlandıracak sürpriz gelişmeler de senaryoya dahil edilecek.

Dizide İhsan karakteriyle dikkat çeken Muhammed Cangören’in ardından, bir başka unutulmaz karakter Karga da hikâyeye geri dönüyor. Taner Rumeli’nin canlandırdığı Karga, 28. bölümde yeniden seyirci karşısına çıkacak. Kulis bilgilerine göre Karga ile Devran (Aras Bulut İynemli) arasında intikam temelli bir iş birliği yaşanacak.