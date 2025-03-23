Yayınlanma: 23.03.2025 - 21:10

Güncelleme: 23.03.2025 - 21:10

Deha dizisinin yönetmen koltuğunda Umut Aral oturuyor. Deha’nin başrollerini Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak paylaşıyor. Deha dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Yeni bölümde ne olacağı ve son bölümde neler olduğu merak ediliyor. Peki, Deha dizisinin yeni bölümü ne zaman? Deha dizisinin son bölümünde ne oldu? İşte ayrıntılar...

DEHA DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Deha dizisinin 25. bölümü 23 Mart Pazar saat 20.00'de SHOW'da yayımlanacak.

DEHA DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Devran, İskender’e söz verdiği gibi onun elindeki her şeyi almak için fark ettirmeden birden fazla cephede harekete geçer. Bunun için önce zekasını sonra da ikna kabiliyetini kullanarak İskender’in açgözlülüğünün kurbanı olmasını sağlayarak hem elindeki her şeyi alır hem de İskender’in Aysel’e yalan söylemesine neden olur. Karahan, İmre’nin onunla birlikte olmayı kabul etmesinin ardındaki nedeni öğrenince ona bir teklifte bulunur. İmre ise Devran tarafından hayal kırıklığına uğratılmasıyla Karahan’la iş birliği yapar. Karahan’ın ise Devran’a bu iş birliğinden farklı bir sürprizi daha vardır. Fakat Devran bu sürprize şaşırmaz.

DEHA DİZİSİNİN KONUSU NE?

Alanında bir deha olan Devran'ın (Aras Bulut İynemli) yıllar sonra babasıyla (Uğur Polat) olan hesaplaşmasını konu almaktadır. Devran'ın hayatın kendisini sürüklediği olaylar nedeniyle zaman içinde yaşam tarzı değişecektir.

DEHA DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Aras Bulut İynemli - Devran Karan

Uğur Polat - İskender Karan

Taner Ölmez - Cesur Karan

Onur Saylak - Ali Haydar (Sofi)

Melis Sezen - İmre Karan

Ahsen Eroğlu - Esme Ersöz