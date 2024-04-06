Reyting sınavını geçemedi: Bir dizi için daha final kararı

Yaz sezonunun yaklaşmasıyla ekranlarındaki dizilerin de akıbeti belli olmaya başladı. Peş peşe final kararı alınan dizilere son olarak Kül Masalı eklendi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.04.2024 - 09:33
Reyting sınavını geçemedi: Bir dizi için daha final kararı
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Gökhan Alkan, Sevda Erginci ve Başak Gümülcinelioğlu'nun kadrosunda yer aldığı dizi istenilen başarıyı yakalayamadı. 

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; 7. bölümüyle ekrana gelen dizi, 10. bölümle ekran macerasını noktalayacak. 

KADRODA KİMLER VARDI?

Metin Balekoğlu'nun yönettiği dizide Hülya Darcan, Ushan Çakır, Özgür Çevik, Gizem Kala ve Gizem Güneş gibi başarılı isimler de yer alıyordu.


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