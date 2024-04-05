Halkbank, Galatasaray'ı geçerek adını finale yazdırdı

Halkbank, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-1 mağlup ederek seride durumu 2-0 yaptı ve finale yükseldi.

AA
Yayınlanma: 05.04.2024 - 16:44
Halkbank, Galatasaray'ı geçerek adını finale yazdırdı
Abone Ol google-news

AXA Sigorta Efeler Ligi play-off yarı final (1-4) serisi ikinci maçında Halkbank, deplasmanda Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-1 yendi.

Seriyi 2-0 üstün tamamlayan Ankara temsilcisi, adını finale yazdıran ilk takım oldu.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Nurper Özbar, Uğur Ateş

Galatasaray HDI Sigorta: Kujundzic, Ahmet Tümer, Hadrava, Onur Günaydı, Oğuzhan Karasu, Zimmermann (Beytullah Hatipoğlu, Selim Kalaycı, Çağatay

Durmaz, Mijailovic)

Halkbank: Ngapeth, Doğukan Ulu, Nimir, Lagumdzija, Mert Matic, Ma'a (Volkan Döne, İzzet Ünver, Emre Tayaz, Batuhan Duman)

Setler: 25-23, 15-25, 23-25, 19-25

Süre: 96 dakika (25, 21, 29, 21)


halkbank haberleri axa sigorta efeler ligi haberleri Galatasaray HDI Sigorta haberleri

İlgili Haberler

Kupa Voley'de şampiyon Halkbank oldu!

Kupa Voley'de şampiyon Halkbank oldu!
Halkbank, Fenerbahçe'yi mağlup ederek finale çıktı!

Halkbank, Fenerbahçe'yi mağlup ederek finale çıktı!
Fenerbahçe Parolapara evinde Halkbank'ı devirdi

Fenerbahçe Parolapara evinde Halkbank'ı devirdi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Konya'da taraftar sahaya girdi!

Konya'da taraftar sahaya girdi!
İYİ Parti’de tarih belli oldu: Olağanüstü kongre 27 Nisan’da!

İYİ Parti’de tarih belli oldu: Olağanüstü kongre 27 Nisan’da!
Fenerbahçe Süper Kupa'yı yok saydı: 'Olympiakos maçı hazırlıklarına başladık'

Fenerbahçe Süper Kupa'yı yok saydı: 'Olympiakos maçı hazırlıklarına başladık'
Köpeklerin saldırısına uğrayan 85 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Köpeklerin saldırısına uğrayan 85 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
Şenol Güneş çalıştırmak istediği takımı açıkladı: 'Meydan okumayı kabul edebilirim'

Şenol Güneş çalıştırmak istediği takımı açıkladı: 'Meydan okumayı kabul edebilirim'
Hava yolu şirketlerinden bayram tatili için 217 ek sefer!

Hava yolu şirketlerinden bayram tatili için 217 ek sefer!
Ünlü aktöre Bugatti satışı neden yasaklandı?

Ünlü aktöre Bugatti satışı neden yasaklandı?
Vergi uzmanı şok etti: Sigara paketlerinin gerçek maliyeti ne?

Vergi uzmanı şok etti: Sigara paketlerinin gerçek maliyeti ne?