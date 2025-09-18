Reza Zarrab'ın hayatının belgesel olacağı iddia edilmişti: Netflix'ten yalanlama geldi

ABD’de İran’a yönelik ambargoyu deldiği iddiasıyla tutuklanan ve itirafçı olduktan sonra tahliye edilen Reza Zarrab’ın hayatının Netflix’te dizi ya da belgesel olarak ekrana taşınacağı iddia edildi.

Gazeteci Serdar Cebe, Amerika’da yargılandıktan sonra adını Aaron Goldsmith olarak değiştiren Zarrab’ın Netflix ile anlaşma sağladığını öne sürdü.



Zarrab’ın yaşamının belgesel olarak çekileceği iddia edilse de, Oksijen’in haberine göre, Netflix kaynakları bu iddiayı yalanladı. Kaynaklara göre, ne Netflix Türkiye ne de küresel yayınlar için böyle bir görüşme gerçekleşmedi.

REZA ZARRAB KİMDİR?

1983 doğumlu, İran asıllı ve çift vatandaşlığa sahip Reza Zarrab, iş dünyasında kısa sürede adını duyurdu. 1 yaşından itibaren Türkiye’de yaşayan Zarrab, eğitimini Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de tamamladı ve genç yaşta ticarete atıldı.

Magazin gündemine, eşi şarkıcı Ebru Gündeş ile evliliği ve ona aldığı milyon dolarlık hediyelerle giren Zarrab, 2013 yılında 17-25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında dönemin bazı bakanlarına rüşvet vermekle suçlandı. 70 gün cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edildi ve hakkındaki suçlamalar düşürüldü.

2016 yılında ABD’de tutuklanan Zarrab, İran’a uygulanan yaptırımları delmekle suçlandı. Yargılama sürecinde sanık konumundan tanık pozisyonuna geçen Zarrab, Hakan Atilla davasında tanıklık yaptı ve ABD’deki davanın önemli isimlerinden biri oldu.

İtirafçı olmasının ardından tahliye edilen Reza Zarrab, “Aaron Goldsmith” ismini aldı ve ABD’nin Florida eyaletinde Next Level Performance Center isimli bir şirket kurarak at yetiştiriciliği yapmaya başladı.