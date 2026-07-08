Türkiye'de konser verecek olan Ricky Martin'in hayatı ve kariyeri merak konusu oldu. Peki, Ricky Martin kimdir? Ricky Martin nereli? Ricky Martin'in konseri ne zaman?

RICKY MARTIN KİMDİR?

Ricky Martin, 24 Aralık 1971'de Porto Riko, San Juan'da doğdu. 1991 yılından beri solo kariyerine devam eden Martin, Grammy ve Latin Grammy ödülleri başta olmak üzere birçok ödüle layık görülmüştür.

RICKY MARTIN'İN HAYATI VE KARİYERİ

Martin, dünya çapında 55 milyon albüm satışı ABD ve Latin müzik listelerinde 21 kez en iyi 10 şarkı içerisinde başarılı bir şekilde yer aldı, sekiz kere birincilik elde etti.

Sanatçı 1990'lı yılların en başarılı erkek pop şarkıcılarından biridir. Ayrıca En İyi Erkek Pop Şarkıcı Ödülü de aldı. Taşıyıcı anne vasıtasıyla iki oğlu olan Ricky Martin, Mart 2010'da eşcinsel olduğunu açıklamıştır.

RICKY MARTIN'İN ALBÜMLERİ