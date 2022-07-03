Ricky Martin'e eski menajerinden milyon dolarlık dava: 'Elimde kariyerine son verebilecek kanıtlar var'
Dünyaca ünlü şarkıcı, Latin müziğinin sevilen ismi Ricky Martin, eski menajeriyle davalık oldu. Şarkıcının kendisine 3 milyon dolar borcu olduğunu iddia eden eski menajer, şarkıcıyı kariyerini bitirebilecek iddialardan kurtardığını öne sürdü.
Ünlü Latin şarkıcı Ricky Martin’in başı eski menajer Rebecca Drucker, şarkıcının kendisine 3 milyon dolar değerinde komisyonu ödemediğini iddia etti.
Deadline'ın haberine göre, Los Angeles Yüksek Mahkemesi’ne dava isteminde bulunan Drucker, şarkıcının kendisine milyonlarca dolar borcu olduğunu iddia etti. Grammy ödüllü şarkıcının, menajeri tehdit ettiği ve susması için bazı belgeler imzalatmaya çalıştığı öne sürüldü.
"ELİMDE KARİYERİNİ BİTİREBİLECEK KANITLAR VAR"
Geçmişte dikkatsizce davranan ve yanlış hareketler yapan şarkıcıyı koruduğunu belirten menajer, Martin’i hep arkadaşı olarak gördüğünü söyledi.
Menajerin mahkemeye verdiği ifadede ‘toksik iş ortamı’nı işaret eden bazı olaylara yer verilirken 2018 yılında Martin ve temsilcisi José Vega arasında Dubai’de yaşanan bir olaya da atıfta bulunuldu.
Eğer şarkıcı uzlaşma yoluna gitmezse menajerin avukatları, ellerinde bazı kanıtlar olduğunu ve adım atmaktan çekinmeyecekleri belirtti.
Menajerin “Şarkıcının kariyerini sona erdirebilecek nitelikte” kanıtları olduğunu iddia etmesi ise soru işaretleri uyandırdı.
Menajerin ifadelerinin buzdağının yalnızca görünün kısmı olduğu, jüri karşısında konuşmak için can attığını belirtildi.
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