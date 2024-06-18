Rihanna kendisini canlandırmasını istediği oyuncuyu açıkladı

Yayınlanma: 18.06.2024 - 11:34

Güncelleme: 18.06.2024 - 11:34

Son yıllarda biyografik fimleri beyazperdeye yoğun olarak yansımaya başladı. Kimi ünlüler bu filmlere sıcak bakmazken kimi de hayatının film olmasına sıcak bakıyor. Bu isimlerden biri Barbadoslu şarkıcı Rihanna. Şarkıcılığa ara verip, son dönemde kendini rapçi sevgilisi ASAP Rocky ve iki çocuğuna adayan ve gününün büyük bır kısmını ailesiyle geçiren Rihanna, yeni markasının etkinliğinde samimi açıklamalarda bulundu.





Forbes'un kendi servetini yapan ABD'nin en zengin kadınları listesine giren Rihanna, hayatını konu alacak bir filmde kendisini kimin canlandırmasını istediğini açıkladı.

Rihanna, Kanadalı oyuncu Taylor Russell'ı çok beğendiğini söyledi. 36 yaşındaki şarkıcı, "Taylor Russell olsun isterdim. Neden mi? Çok güzel bir alnı var" dedi.

Rihanna daha sonra "Onun gibi olmak istiyorum sanırım bu yüzden onun da benmişim gibi davranmasını istiyorum. İnsanların beni bir de bu ışıkta görmesini istiyorum" dedi.





Öte yandan Rihanna her ne kadar biyografik filmlerine sıcak baktığını ifade eden bir açıklamada bulunsa da şarkının hayatının film olacağına dair henüz resmi bir açıklama yok.

Taylor Russel; 'Ben Ölmeden Önce', 'Gece Yarısı Bir Çığlık Duydum', 'Ölümcül Labirent', 'Kemikler ve Her Şey' ve 'Hope' gibi yapımlarla biliniyor.

