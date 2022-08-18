Rihanna'nın sevgilisi ASAP Rocky silahlı saldırıyla suçlandı

18 Ağustos 2022 Perşembe, 13:28

Yakın zamanda ünlü şarkıcı Rihanna ile ilk bebeklerini kucaklarına alan rapçi ASAP Rocky silahlı saldırı suçundan yargılanıyor.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

NTV'de yer alan habere göre, ASAP Relli'yi vurduğu gerekçesiyle gözaltına alınan rapçi, mahkemede kendisine yöneltilen suçlamaları reddetti ve suçlu olmadığını belirtti.

33 yaşındaki şarkıcı, 2021 yılı kasım ayında gerçekleşen iki saldırıdan yargılanıyor. ASAP Relli takma isimli şahıs, rapçinin kendisini vurduğunu ve elinden yaralandığını iddia ederek mahkemeye başvurdu.

2021 YILINDAKİ SİLAHLI SALDIRI

Gerçek adı Rakim Mayers olan rapçi, geçtiğimiz yıl 6 Kasım günü Los Angeles’ın Vista Del Mar ve Selma Caddesi’nde silahlı bir saldırıya karışmıştı. Olayda yaralanan ASAP Relli, Rocky ve yanındaki iki kişinin kendisine sokakta silahla yaklaştığını iddia etti. Rapçinin kendisine 3-4 el ateş ettiğini söyleyen Relli, kurşunlardan birinin sol elini sıyırdığını belirtti.

KEFALETLE SERBEST KALMIŞTI

Los Angeles polisi, geçen sene yaşanan bu hadise nedeniyle Rocky'i yeniden gözaltına almıştı. Rapçi, 550 bin dolar değerindeki kefaletle üç saatten az bir sürede serbest bırakılmıştı.

İLK OLAYI DEĞİL

Rapçi daha önce 2019 yılında İsveç’te sokakta karıştığı bir kavga nedeniyle tutuklanmıştı. O dönem ABD Başkanı olan Donald Trump, şarkıcı serbest bırakılmazsa İsveç hükümetine karşı bazı yaptırımlarda bulunacağını açıklamıştı. İsveç'te bir ay tutuklu kalan şarkıcı, suçlu bulunsa da hapis cezasına çaptırılmadı.