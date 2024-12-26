Rıza Kalkavan kimdir, kaç yaşında, nereli? Rıza Kalkavan neden öldü?

Yayınlanma: 26.12.2024 - 11:04

Güncelleme: 26.12.2024 - 11:04

15 Ekim 2022'de hayata veda eden oyuncu Billur Kalkavan'ın kardeşi olan iş adamı Rıza Kalkavan'dan acı haber geldi. 59 yaşındaki Kalkavan, sahte alkolden dolayı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Peki, Rıza Kalkavan kimdir, kaç yaşnda, nereli? Rıza Kalkavan neden öldü?

RIZA KALKAVAN KİMDİR?

Rıza Kalkavan, 15 Ekim 2022'de akciğer kanseri sonucu hayatını kaybeden oyuncu ve sunucu Billur Kalkavan'ın kardeşiydi. Armatör Nâzım Kalkavan, ikinci evliliğini Nuyan Germiyanoğlu ile yaptı. Bu evlilikten ise Rıza ve Billur Kalkavan dünyaya geldi. Rıza Kalkavan'ın babası Nâzım Kalkavan denizcilik sektörünün önde gelen isimlerinden biriydi. Rıza Kalkavan, dedesiyle aynı ismi taşıyordu.

Geçtiğimiz günlerde; sahte alkolden dolayı İstanbul'da 37 kişi hayatını kaybetmişti.

RIZA KALKAVAN NEDEN ÖLDÜ?

Merhum oyuncu Billur Kalkavan'ın kardeşi olan iş adamı Rıza Kalkavan, sahte alkol kurbanı oldu. Kalkavan'ın bir süredir sahte alkol tükettiği, hayatını kaybetmesine neden olan sahte alkolü, Ortaköy'deki bir dükkandan aldığı öğrenildi.