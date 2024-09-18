Rizeli Mustafa dede 1973 model klasik arabasına gözü gibi bakıyor

Yayınlanma: 18.09.2024 - 10:15

Güncelleme: 18.09.2024 - 10:58

Rize'nin Ardeşen ilçesinde yaşayan 85 yaşındaki Mustafa Akbeniz, çocukluk yıllarından beri klasik araba tutkusuyla tanınıyor. 2005 yılında İstanbul'dan 1973 model Cadillac Fleetwood marka bir araç satın alan Akbeniz, yıllar içinde birçok araba değiştirmiş olmasına rağmen bu klasik otomobilden vazgeçmedi. 1986 yılında vizyona giren "Tarzan Rıfkı" ve televizyon dizisi "Ezel"de de Akbeniz'in kullandığı bu araç yer aldı. Klasik arabasına gelen tüm satış tekliflerini ise geri çevirdi.

'BU ARABA İÇİN 3 TANE ARABA TEKLİF ETTİLER'

Aracı için gelen teklifleri reddettiğini belirten Mustafa Akbeniz, “Bu arabanın özelliği bir defa isminin bir şerefi var. ABD'nin bu modeldeki ilk ve son arabasıdır. Bu araba lüks arabadır. Bunu herkes kullanamaz. Bu arabayla gezilmez. Akaryakıtı fazladır. Resmi yerlere bu arabayla giderim. İstanbul'a bu arabayla gittim. Ben çok araba değiştim. Bu işe son olarak bu araba dedim. Bana bu araba için 3 tane araba teklif ettiler. Ben 5 tane istedim. Öyle anlaşamadık. Bu arabayı aldığım zaman 30 bin dolara almıştım. O zamanın parasıyla. Ben eski arabayı severim. Yeni arabayı fazla sevmem. Ben arabaya binmek istersem buna binerim. 50-60 tane araba elimden geldi geçti. Bu araba normalde garaj arabasıdır. Bu memleket rutubetli bir memleket. Bu araba özel arabadır. Park etmek için belediyeden özel yer istedim. Olmaz dediler” ifadelerini kullandı.

'BU SEVDA DEDEDEN TORUNA GEÇİYOR'

Klasik araba sevdasının dededen toruna geçtiğini ifade eden torun Musa Akbeniz ise “Kemal Sunal'ın 'Tarzan Rıfkı' projesinde yer aldı. Bir de 'Ezel' filminde Ramiz Karaeski'nin filminde oynadı bu araç. Biz de bu araca heves ettik. Dededen dolayı. Küçük araçlar hoşumuza gitmiyor. Bu araç diğer araçlara göre farkı oluyor. Araba çok rahat. Otobanda bu araba kendini süzüyor. Dededen de bize kalacak. Bizde bu arabayla devam edeceğiz” şeklinde konuştu.