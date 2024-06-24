Müzeden çıkıp yarışa katıldı: Alfa Romeo 1000 Miglia Brescia'da start aldı! Klasik arabalar büyüledi...
Alfa Romeo, 1957'ye kadar üretilen klasik otomobiller için 42’ncisi düzenlenen ünlü yarış 1000 Miglia’da, Arese’deki müzesinden eşine az rastlanır iki modeliyle yerini aldı.
1900 Sport Spider (1954), 1993 DTM şampiyonu Nicola Larini ve Luca Ciucci’ye emanet edilirken, 1900C Super Sprint’in (1956) kokpitinde klasik araç hayranı gazeteci Andrea Farina ve Davide Cironi bulundu.
SAYGI DURUŞU
Bu eşsiz modellere Alfa Romeo’nun yeni kompakt spor otomobili Junior ve 1928 1000 Miglia'da 6C 1500 Super Sport ile kazandığı ilk zafere saygı duruşunda bulunan Giulia ve Stelvio Quadrifoglio Super Sport serileri de eşlik etti.
EN GÜZEL YARIŞ
“Dünyanın en güzel yarışı” olarak tanımlanan 1000 Miglia’nın 42’incisi başladı.
50'DEN FAZLA ALFA ROMEO
Klasik otomobiller için düzenlenen yarışa bu yıl 400’ün üzerinde otomobil katılıyor ve bunların 50’den fazlası Alfa Romeo olarak öne çıktı.
Böylece Alfa Romeo buradaki en büyük takım ve İtalyan motor sporlarının tartışmasız simgesi olmaya devam ediyor.
Yarışta, Arese'deki Alfa Romeo Müzesi’nde sergilenen klasik koleksiyondaki, 1900 Super Sport (1954) ve 1900 Super Sprint (1956) modelleri yer aldı.
DTM ŞAMPİYONU
1900 Super Sport (1954), 1993 yılında Alfa Romeo 155 V6 TI ile DTM şampiyonu olan Nicola Larini ve co-pilotu Luca Ciucci'nin pilotajında oldu.
Larini'nin Alfa Romeo ile yarışlara dönüşü, tüm motor sporları hayranları ve özellikle de 1990'larda Touring şampiyonalarındaki başarılarını hatırlayan Alfisti’ler için duygusal anların yaşanmasına yol açtı.
İzleyenler tarafından büyük bir coşkuyla karşılanan 1900 Super Sprint (1956) modeli de bir gazeteci ve klasik otomobil uzmanı olan Andrea Farina ile motor tutkunu bir influencer ve YouTuber olan Davide Cironi’nin co-pilotluğunda en iyi sonuç için yola çıktı.
SINIRLI SERİ
Bu iki eşine az rastlanır klasik modellere, Alfa Romeo'nun 1928 yılında 6C 1500 Super Sport ile 1000 Miglia'daki ilk zaferine ithaf ettiği özel sınırlı seri olan yeni Giulia ve Stelvio Quadrifoglio Super Sport eşlik etti.
1910'DAN BU YANA...
Yarışta sportifliği ve kompaktlığı yansıtan ve 1910’dan bu yana Alfa Romeo’nun tüm dünyadaki hayranlarını büyüleyen sportif sürüş karakterini sunan Junior da yer aldı.
42'NCİ YARIŞIN ROTASI
1000 Miglia 2024, 2021'de olduğu gibi bir kez daha saat yönünün tersinde koşularak, Brescia’dan başladı. Ardından Bergamo, Novara ve Vercelli'yi geçerek ilk etap finişi için Torino'ya ulaştı.
2. günde konvoy güneye doğru inişe geçiyor ve pilotlar Langhe'ye tırmanarak Acqui Terme'nin merkezinden geçiyor. Daha sonra 1000 Miglia 2024'te ilk kez yer alan Cenova'ya yönelerek, Tiren kıyısı boyunca devam edilen yarışta Viareggio'ya varılıyor.
Son olarak, 3. etapta yarış Lucca ve Castiglione della Pescaia'yı ziyaret etmek için iç kesimlere dönülüyor. Yarışmacılar Marta, Viterbo ve Ronciglione üzerinden Lazio'ya vardıktan sonra Via Veneto, Roma'da etap sonlanıyor.
4. etapta ise San Lazzaro di Savena'ya (Bologna) varmadan önce Orvieto, Siena, Prato, Futa ve Raticosa geçitlerinden kuzeye dönülüyor.
GELENEKSEL GEÇİT TÖRENİ
1000 Miglia’nın son gün ise Ferrara, Bovolone ve Villafranca di Verona'yı ziyaret ediliyor. Ardından Valtenesi ve Salo üzerinden Garda Gölü'ne geçilerek ve Brescia'nın Via Venezia'sındaki geleneksel geçit töreniyle yarış sonlandırılıyor.
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