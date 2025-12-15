Sinema dünyası, ünlü yönetmen ve oyuncu Rob Reiner ile eşi Michele Singer Reiner’dan gelen acı haberle sarsıldı. Çiftin, Los Angeles’ın Brentwood semtindeki evlerinde ölü bulunması büyük üzüntü yarattı. Peki, Rob Reiner kimdir? Yönetmen Rob Reiner ve eşi neden öldü? Rob Reiner filmleri...

ROB REİNER KİMDİR?

Rob Reiner, 6 Mart 1947’de New York’ta doğan Amerikalı yönetmen, yapımcı ve oyuncudur. Ünlü komedyen ve yönetmen Carl Reiner’ın oğlu olan Reiner, sinema ve televizyon dünyasında hem kamera önünde hem de kamera arkasında önemli başarılara imza atmıştır.

Kariyerine oyuncu olarak başlayan Rob Reiner, 1970’li yıllarda yayınlanan ve Amerikan televizyon tarihinin en önemli yapımlarından biri kabul edilen All in the Family dizisinde canlandırdığı Michael “Meathead” Stivic karakteriyle geniş kitleler tarafından tanındı. Bu rolle iki kez Emmy Ödülü kazandı ve televizyon dünyasında kalıcı bir yer edindi.

Reiner’ın asıl büyük çıkışı ise yönetmenlik alanında oldu. 1980’li ve 1990’lı yıllarda çektiği filmlerle Hollywood’un en saygın yönetmenleri arasına girdi. This Is Spinal Tap, Stand by Me, The Princess Bride, When Harry Met Sally, Misery ve A Few Good Men gibi filmler, hem eleştirmenlerden hem de izleyicilerden büyük beğeni topladı. Bu yapımlar, Rob Reiner’ın komediden dramaya, fantastikten gerilime kadar farklı türlerde ustalıkla film çekebilen nadir yönetmenlerden biri olduğunu gösterdi.

Yapımcı kimliğiyle de pek çok projeye imza atan Reiner, kurucusu olduğu Castle Rock Entertainment aracılığıyla Amerikan sinemasına önemli katkılar sundu. Sanat yaşamının yanı sıra toplumsal ve politik konulardaki duruşuyla da tanınan Reiner, demokrasi, ifade özgürlüğü ve sivil haklar gibi başlıklarda aktif bir figür olarak öne çıktı.

ROB REİNER VE EŞİ NEDEN ÖLDÜ?

78 yaşındaki Rob Reiner ve 68 yaşındaki eşi Michele Singer Reiner, pazar öğleden sonra malikanelerinde hayatlarını kaybetmiş halde bulundu. İlk bulgulara göre çiftin vücutlarında bıçakla oluşmuş kesiklere benzer yaralar tespit edildi. Olay yerine saat 15.30 sıralarında itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Los Angeles Polis Departmanı’na (LAPD) bağlı Soygun-Cinayet Birimi, olayın nasıl gerçekleştiğini aydınlatmak üzere kapsamlı bir soruşturma başlattı. Olayın niteliğine ilişkin resmi makamlardan henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.

ROB REİNER FİLMLERİ

Oyunculuk:

Televizyonda “Meathead” karakteriyle All in the Family dizisinde geniş kitlelere ulaştı

Yönetmenlik:

1980’ler ve 90’lar boyunca pek çok kült klasik film yönetti

This Is Spinal Tap (1984) – Komedi

Stand by Me (1986) – Dram

The Princess Bride (1987) – Fantastik / Romantik Macera

When Harry Met Sally... (1989) – Romantik Komedi

Misery (1990) – Gerilim

A Few Good Men (1992) – Dram / Hukuk

The American President (1995) – Romantik Dram

Ghosts of Mississippi (1996) – Tarihi Dram

Flipped (2010) – Aile Filmi

LBJ (2016) – Biyografik Dram