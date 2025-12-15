Niğde'de şüpheli ölüm: 3. kattan düşen kadın hayatını kaybetti!

Olay, Niğde’nin İnönü Mahallesi Pazar Pazarı üstünde sabaha karşı meydana geldi.

HAYATINI KAYBETTİ

Edinilen bilgilere göre F.K. (55), henüz bilinmeyen bir nedenle 7 katlı apartmanın 3’üncü katından aşağıya düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, F.K.’nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kadının cenazesi; kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.